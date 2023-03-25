Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Кремль подтвердил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения, зерновую сделку с Украиной, а также ситуацию в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным Кремля, в ходе беседы было выражено «удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей» и реализацией совместных проектов в сфере энергетики, в том числе строительством в Турции АЭС «Аккую». Господин Эрдоган поблагодарил Россию за помощь после землетрясения, стороны также договорились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.

«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей — по устранению барьеров для сельхозпродукции из России»,— говорится в пресс-релизе Кремля.

Кроме того, была отмечена «важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений». Президент Турции отметил «конструктивную посредническую роль России» в этом вопросе.

Замглавы МИД России Александр Грушко 14 марта сказал, что зерновая сделка продлена на 60 дней, до 18 мая. Однако вице-премьер Украины Александр Кубраков 18 марта заявил, что сделка по вывозу зерна была продлена на 120 дней. Владимир Путин пообещал, что если Москва не станет продлевать зерновую сделку, то поставит свое зерно в страны Африки бесплатно.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Лаура Кеффер