Эрдоган и Путин обсудили по телефону Украину

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Господин Эрдоган поблагодарил его за продление зерновой сделки. Он также заявил, что Турция рассчитывает на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе разговора обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы»,— рассказали в канцелярии (цитата по ТАСС).

Там также добавили, что президент Турции «придает большое значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров». Кроме того, по итогам беседы в канцелярии рассказали, что Турция и Россия могут «предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в Сочи», но детали не привели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее подтвердил «РИА Новости», что лидеры двух стран провели телефонный разговор.

Стороны соглашения по зерновой сделке расходятся в сроках ее продления. 14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что зерновая сделка продлена на 60 дней. 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. В российском МИДе утверждают, что Турция, ООН и Украина не выступают против продления зерновой сделки только на 60 дней.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Лаура Кеффер