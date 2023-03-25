Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что Финляндия войдет в НАТО раньше Швеции. Обе страны подали заявки 17 мая 2022 года, их пока не ратифицировали Венгрия и Турция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сейчас все говорит о том, что Финляндия войдет раньше Швеции»,— сказал господин Кристерссон на конференции Умеренной коалиционной партии (цитата по «РИА Новости»).

Финский парламент одобрил вхождение страны в состав Североатлантического альянса 1 марта, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Проблемы с принятием Швеции в альянс возникли из-за ее разногласий с Турцией, которая обвиняет шведские власти в невыдаче подозреваемых в терроризме.

Финская сторона обещала вступить в НАТО «рука об руку» со Швецией. В январе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара может поддержать Хельсинки раньше Стокгольма.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Лаура Кеффер