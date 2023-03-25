NYT рассказала о проблемах Интернационального легиона Украины

Американская газета The New York Times выпустила подробный материал о наемниках на Украине — Иностранном легионе при ВСУ. В материале издания утверждается, что некоторые иностранные военные пришли в легион без военного опыта, а кто-то просто хотел «нажиться на войне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

The New York Times приводит истории иностранных военных, которые приехали воевать на стороне Украины. Для подготовки материала газета проанализировала более 100 страниц документов добровольческих групп и взяла интервью более чем у 30 добровольцев, бойцов, сборщиков средств, доноров, а также американских и украинских официальных лиц.

По данным газеты, один из военных из иностранного легиона — Джеймс Васкез — солгал о своем военном опыте. Он размещал в сети видеоролики с полей сражений, как минимум один раз указал точное местоположение своего подразделения.

Издание приводит историю Мэтью Нэнса, который потребовал уволить двух сотрудников, бездоказательно обвинив одного из них в связях с Россией. Другой военный, по данным газеты, хотел по поддельным паспортам ввезти контрабандой боевиков из Пакистана и Ирана, чтобы они воевали за Украину. Удалось ли ему это сделать, не сообщается.

Бывший армейский рядовой первого класса Джон Макинтайр был исключен из иностранного легиона за то, что перешел на сторону России и недавно выступил по государственному российскому телевидению. В репортаже говорилось, что он представлял интересы военной разведки России.

Издание отмечает, что на украинском фронте действуют иностранные военные, которым не позволили бы приблизиться к полю боя в войне под руководством США, учитывая неограниченный доступ к оружию и военной технике. Кроме того, по данным издания, в Интернациональном легионе вооруженных сил Украины состоит около 1,5 тыс. человек вместо заявленных 20 тыс.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина