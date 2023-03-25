NYT: в интернациональный легион Украины входит 1,5 тыс. членов вместо заявленных 20 тыс.

В украинском интернациональном легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Власти Украины изначально говорили, что в легион входит 20 тыс. добровольцев. NYT со ссылкой на внутренние документы легиона пишет, что «вербовка застопорилась». Вашингтонский проект по борьбе с экстремизмом в марте также писал, что легион и связанные с ним группы «продолжают набирать лиц, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Интернациональный легион Украины начал формироваться почти сразу после ввода Россией войск на Украину. По подсчетам Минобороны России, на Украину с начала военной операции и до ноября 2022 года прибыло 8 тыс. иностранцев для участия в боевых действиях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер