Госдолг Украины превысил $107 млрд

По состоянию на конец ноября госдолг Украины превышал $107,46 млрд. За прошлый месяц размер госдолга увеличился на $4,34 млрд. Его соотношение к ВВП страны составило 83,1%, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Господин Гетманцев уточнил, что по состоянию на конец 2021 года это соотношение составляло 48,9% ВВП. По словам депутата, главная причина роста госдолга — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, две третьих прироста пришлось на льготные долгосрочные ссуды от Евросоюза — в основном на €2,5 млрд макрофинансовой помощи. За 11 месяцев с начала года госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился на 9,7% ($9,5 млрд).

Как утверждает Даниил Гетманцев, долговые риски остаются контролируемыми. «Увеличиваются объемы грантового финансирования (безвозвратной помощи)... У правительства и международных партнеров есть договоренности о прекращении/применении в исключительных случаях эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ (Нацбанка Украины) в следующем году, что будет снижать инфляционные и валютные риски»,— написал он в Telegram.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2022 года соотношение госдолга к ВВП будет составлять 89,4% и в 2023 году останется примерно на этом же уровне (89,9% ВВП). В МВФ считают, что для восстановления Украины может потребоваться $5 млрд ежемесячно. Власти Украины говорили, что расходы бюджета в 2023 году превысят доходы в два раза. Из-за боевых действий на Украине потеряли работу 5 млн человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер