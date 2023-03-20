Логистам мало паромов

Калининградские перевозчики пожаловались на рекордные убытки. В редакцию “Ъ FM” обратились представители логистического бизнеса региона. Они называют ситуацию одним из самых ярких примеров влияния зарубежных санкций на российский бизнес. Из-за европейских ограничений поставки грузов по суше из основной части России фактически остановились. Товары в область-эксклав доставляют в основном морским путем, но паромные линии не справляются с возросшей нагрузкой. В итоге фуры с продукцией месяцами ждут своей очереди на отправку в портах. А логисты теряют клиентов. Чем это грозит экономике региона? И могут ли калининградские проблемы отразиться на стране в целом? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С введением санкций список товаров, которые можно провозить в Калининградскую область через европейские страны, сократился в 20 раз, сетуют собеседники “Ъ FM”. Сейчас польские и литовские таможенники, которых фурам приходится проезжать по пути в российский регион, пропускают только продукты питания и гуманитарные грузы.

Машины с остальной продукцией приходится отправлять паромами. Но их, как утверждают логисты, недостаточно. По официальным данным, на калининградском направлении работает 18 судов, но из них долгое время лишь два принимали на борт грузовой транспорт. В 2022 году флот, способный перевозить фуры, увеличился вдвое. Однако новые паромы оказались с дефектами, отмечает гендиректор компании «DFDS Logistics Восток» Игорь Хвесюк:

«Изначально были допущены какие-то конструктивные ошибки, которые привели к тому, что начали происходить повреждения транспортных средств. В последнее время те паромы, которые должны были перевозить накатную технику, фактически этого не делают. В очереди стоят порядка 1,5 тыс. транспортных средств.

И вся проблема как раз именно в распределении этой очереди. Кто-то стал на этом наживаться и перепродавать брони.

27 февраля, чтобы исключить торговлю местами, разработали новый алгоритм постановки на полуприцеп. За полчаса работы системы бронирования всю очередь раскупили до мая. Если нет места, ты не можешь планировать свою работу».

В очередях фуры простаивают месяцами, все это время они не выполняют других заказов и не приносят прибыли. Калининградские логисты жалуются, что из-за этого их месячный оборот уменьшился в 10 раз. При этом налоговых и прочих обязательств с бизнеса никто не снял. Как итог, под сокращения попали больше 1 тыс. сотрудников местных компаний. Еще 5 тыс. могут отправиться на биржу труда до лета. Но есть и другая проблема, предупреждает директор компании «Виабалт» Илья Свиридов:

«То, что перевозчики прекратят свое существование — это все мелочи жизни. А ведь "умирают" еще и производители. Сюда товар не завезти, а после переработки не вывезти. Это очень серьезная проблема. Запрещают вывозить даже туалетную бумагу. Металлопрокат запрещен, оборудование, машины, гвозди, арматура, цемент. По факту у нас есть определенные сложности».

Положение местных транспортных компаний усугубляет еще один фактор — их парк состоит в основном из иностранных фур. Оформляли грузовики в Калининграде — особой экономической зоне. А это значит, что, по действующим правилам, во всех остальных регионах такой транспорт считается нерастаможенными и работать на их территории не может. То есть если фура доставляет груз из Казани в Калининград, она не вправе попутно перевезти товары из Татарстана в Москву.

Именно поэтому после введения санкций калининградские логисты не перестроились на другие направления, так что их проблемы локальны, полагает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Согласно данным Росстата, грузооборот автотранспортной отрасли к 2022 году прибавил 5,3%. Как и железнодорожная, она более или менее адаптировалась к текущим обстоятельствам. Кто-то перешел на другую маршрутную сетку — стали ездить в Китай, кто-то ушел на турецкое направление, кто-то — на внутреннее. А вот калининградские транспортные компании лишены таких опций».

Транспортные компании из Калининграда требуют изменить правила, чтобы их фуры могли перевозить грузы по всей стране. Но, как отмечают собеседники “Ъ FM”, не факт, что на общероссийском рынке найдется свободная ниша.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".