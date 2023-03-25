Байден считает «значительно преувеличенным» расширение сотрудничества РФ и Китая

Президент США Джо Байден считает, что странам Запада успешнее удается расширять сотрудничество, чем России и Китаю или другим странам. Он считает роль взаимодействия двух стран «значительно преувеличенной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Blair Gable, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Blair Gable, Reuters

Господина Байдена во время пресс-конференции в Оттаве спросили о расширении сотрудничества России и Китая по итогам визита Си Цзиньпина в Москву. Журналисты интересовались, почему, по мнению американского лидера, многие ведущие страны предпочитают создавать «конкурирующие партнерства». «Я не согласен с основной предпосылкой вашего вопроса. Мы значительно расширили наши союзы. Я не видел ничего такого с Китаем и Россией или с кем-либо другим. Мы находимся в ситуации в США, когда НАТО сильнее, мы все вместе: G7, QUAD, АСЕАН, Япония и Корея»,— сказал господин Байден. Расшифровка выступления опубликована на сайте Белого дома. Американский президент отметил, что он, по подсчетам его аппарата, встретился с 80% мировых лидеров и что США «расширяют альянсы, а противники — нет». «Так что скажите, куда это идет»,— добавил он.

Президент в ответ задал вопрос, при каких обстоятельствах Китай принял какие-то «значительные обязательства по отношению к России» в экономическом смысле. Журналист обратил внимание на рост торговли между странами. «Их торговля выросла по сравнению с чем? Я не отношусь несерьезно к Китаю, не отношусь несерьезно к России, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем»,— объяснил господин Байден свою позицию.

После этого глава государства обратил внимание, что последние три месяца слышит, что Китай собирается поставить России значительное вооружение. «Они еще не сделали этого, но это не значит, что они не сделают это»,— сказал господин Байден.

В 2022 году взаимная торговля КНР и РФ выросла на 30% на фоне резкой переориентации на восток как российского экспорта, так и импорта. По итогам переговоров господина Си в Москву стороны договорились наращивать товарооборот и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации.

Подробнее о планах — в материале «Ъ» «Технологии заманивают ресурсами».

Леонид Уварчев