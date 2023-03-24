Что происходит после ввода войск России на Украину. День 394-й

Европейский центральный банк, по данным Reuters, потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «громкие звуки», которые были слышны в городе, связаны с профилактической работой военных в бухте. Михаил Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:12. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о сохранении у членов семьи бывшего сотрудника ОВД-участника СВО права на получение жилищной выплаты в случае его гибели.

10:02. ЦБ продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам.

9:49. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что одним из итогов военной операции на Украине должно стать создание «санитарной зоны» вокруг страны. По его словам, такая зона позволит не допускать применения оружия против российских территорий «на средних и коротких дистанциях».

9:16. Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину. Военнослужащий не желал отправляться на СВО, продал недвижимое имущество и в обход пункта пропуска пересек границу РФ, где был задержан. Суд приговорил Жилина к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением воинского звания.

9:01. США с декабря запретили российским дипломатам выезд без разрешения за 25-мильную зону вокруг штаб-квартиры ООН, сообщил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

8:54. «Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу»,— заявил Дмитрий Медведев, говоря о СВО.

8:53. Взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях, сообщил украинский «24 канал». Мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул заявил, что в городе есть повреждения.

8:47. Дания пригласила Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению неизвестного объекта, найденного рядом с «Северным потоком».

8:47. Евросоюз планирует в следующем, одиннадцатом, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе с обходом введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.