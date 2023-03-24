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Коммерсантъ FM
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Группа ДДТ объявила о переносе концертов в Москве и Петербурге на неопределенный срок

По не зависящим от ДДТ и организаторов причинам на неопределенный срок перенесены концерты группы в Москве и Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ДДТ. Также был отменен концерт группы в Ростове-на-Дону, об этом сообщала площадка Rostov Roof Live. ДДТ сообщает о переносе концертов в Москве (17 июня), Санкт-Петербурге (27 мая). Ранее были перенесены концерты в Челябинске (17 февраля), Магнитогорске (19 февраля), Оренбурге (21 февраля).

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Выступления группы в Москве и Санкт-Петербурге неоднократно переносились с 2020 года, отмечает ТАСС. В августе 2022 года Советский районный суд Уфы оштрафовал лидера ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ).

Мария Федотова

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