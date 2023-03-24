Майский концерт ДДТ в Петербурге перенесли на 2024 год

Концерт группы ДДТ, запланированный на 27 мая на стадионе «Газпром Арена», перенесен на 2024 год. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице концерта «ВКонтакте».

«По независящим от группы и организаторов причинам, концерт группы ДДТ в Санкт-Петербурге, запланированный на 27 мая, переносится на 2024-й год. Новая дата выступления будет озвучена позже»,— написали организаторы.

Отмечается, что все уже купленные билеты на концерт будут действительны.

Изначально мероприятие должно было состояться еще в 2021 году, однако было несколько раз перенесено, в том числе из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, концерты ДДТ начали массово отменять и переносить в России после высказывания лидера группы Юрия Шевчука о президенте и военной операции на Украине. Советский районный суд Уфы оштрафовал его на 50 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ).

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