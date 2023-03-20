В Ростове-на-Дону отменили концерты «Машины времени», «Мумий Тролля» и ДДТ

Запланированные с 2020 года в Ростове-на-Дону концерты групп «Машина времени», «Мумий Тролль» и ДДТ отменены, узнал «Ъ» от представителя площадки Rostov Roof Live. «Перечисленные концерты отменены, скоро мы выйдем с официальным объявлением»,— сообщил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Макаревич (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Макаревич (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее в Telegram-канале губернатора Ростовской области появились комментарии с призывом отменить концерт группы «Машина времени». «Убедительная просьба к вам, как губернатору Ростовской области, не допустить появления иноагентов и их выступления»,— написал один из пользователей под постом главы области. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объявлен в России иностранным агентом из-за интервью иностранным СМИ в ноябре 2022 года.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону