Пиво стерли в порошок

Немецкое пиво теперь можно есть ложками. Пивоваренная компания из бранденбургского городка Нойцелле разработала специальный концентрат, который превращается в привычный напиток с помощью добавления обычной воды. Полученный продукт сохраняет все вкусовые качества пенного, однако он не содержит градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

После пилотного безалкогольного пива компания обещает выпустить и хмельное, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Новинку представила журналистам в Берлине пивоварня Klosterbrauerei. Большинство представителей СМИ остались довольны дегустацией. У пива дивная пенная шапка, устойчивый пивной вкус и некий привкус солода. Правда, у бранденбургского изобретения есть одно существенное но: порошковый концентрат превращается пока лишь в безалкогольное пиво.

По признанию предприятия из Нойцелле, на разработку ушло два года. Сам проект выйдет на финишную прямую в июне этого года, и только после Klosterbrauerei сможет вывести продукцию на рынок. Представители пивоварни заверяют, что порошок готовят из натуральных компонентов, поэтому его можно характеризовать как напиток, максимально приближенный по вкусу к пиву. По мнению изобретателей, существенное преимущество порошка — его невесомость.

Такое пиво можно перевозить в любую точку мира не в бутылках, бочках или даже цистернах, а, скажем, в специальных непромокаемых мешках. Причем на приготовление одного литра напитка потребуется где-то 100 граммов концентрата. Но эту информацию, равно как и рецепт, в Бранденбурге держат в строгом секрете. Следующим революционным шагом будет модификация пивного порошка таким образом, чтобы после добавления воды он превращался в нормальное пиво с содержанием алкоголя».

Производители сухого пива не рассчитывают, что любители традиционного пенного напитка сразу примут их инновационную разработку. Как отметили в компании, своими клиентами там видят в первую очередь покупателей из далеких стран, где европейские пивные бренды в диковинку. Попытки создания порошкового пива были и раньше, однако масштабировать его производство пока не получилось, рассказал журналист, пивовар, автор проекта «Просто про пиво» Александр Савицкий.

К тому же вкус растворимого пива вряд ли сравнится с обычным, добавляет он: «Попытки сделать такой порошок предпринимаются уже достаточно давно с разной степенью успешности. Но, к сожалению, до сих пор — во всяком случае, мне — неизвестно ни одного случая, когда подобный напиток вышел бы на коммерческие рельсы и получил какое-никакое признание на рынке.

С одной стороны, нельзя отрицать, что сделать некий похожий на пиво продукт из порошка невозможно.

С другой — это напиток, который по своим вкусо-ароматическим характеристикам не настолько приблизился к классическому пиву, чтобы можно было их как-то ставить в один ряд.

Смысл всех этих экспериментов с порошкообразным пивом в том, чтобы даже не удешевить производство, а просто доказать, что возможно сделать напиток, аналогичный натуральному, при этом сократив выбросы в атмосферу, как-то оптимизировав логистику, производство и так далее. Все эти попытки пока не про выгоду как таковую в денежном выражении, поскольку это очень дорого».

Планируется, что в виде порошка будут выпускать и темные сорта, и светлые. В перспективе пакетики с сухой смесью будут доступны и в рознице. Их можно будет брать в дальние поездки или на пикник.

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Светлана Белова, Елена Иванова