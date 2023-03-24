Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пиво стерли в порошок

Как можно получить аналог безалкогольного пенного напитка из концентрата

Немецкое пиво теперь можно есть ложками. Пивоваренная компания из бранденбургского городка Нойцелле разработала специальный концентрат, который превращается в привычный напиток с помощью добавления обычной воды. Полученный продукт сохраняет все вкусовые качества пенного, однако он не содержит градусов.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

После пилотного безалкогольного пива компания обещает выпустить и хмельное, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Новинку представила журналистам в Берлине пивоварня Klosterbrauerei. Большинство представителей СМИ остались довольны дегустацией. У пива дивная пенная шапка, устойчивый пивной вкус и некий привкус солода. Правда, у бранденбургского изобретения есть одно существенное но: порошковый концентрат превращается пока лишь в безалкогольное пиво.

Почему глобальные пивоваренные компании обвинили в ускорении производства

По признанию предприятия из Нойцелле, на разработку ушло два года. Сам проект выйдет на финишную прямую в июне этого года, и только после Klosterbrauerei сможет вывести продукцию на рынок. Представители пивоварни заверяют, что порошок готовят из натуральных компонентов, поэтому его можно характеризовать как напиток, максимально приближенный по вкусу к пиву. По мнению изобретателей, существенное преимущество порошка — его невесомость.

Такое пиво можно перевозить в любую точку мира не в бутылках, бочках или даже цистернах, а, скажем, в специальных непромокаемых мешках. Причем на приготовление одного литра напитка потребуется где-то 100 граммов концентрата. Но эту информацию, равно как и рецепт, в Бранденбурге держат в строгом секрете. Следующим революционным шагом будет модификация пивного порошка таким образом, чтобы после добавления воды он превращался в нормальное пиво с содержанием алкоголя».

Почему глобальные пивоваренные компании сокращают производство в РФ

Читать далее

Производители сухого пива не рассчитывают, что любители традиционного пенного напитка сразу примут их инновационную разработку. Как отметили в компании, своими клиентами там видят в первую очередь покупателей из далеких стран, где европейские пивные бренды в диковинку. Попытки создания порошкового пива были и раньше, однако масштабировать его производство пока не получилось, рассказал журналист, пивовар, автор проекта «Просто про пиво» Александр Савицкий.

К тому же вкус растворимого пива вряд ли сравнится с обычным, добавляет он: «Попытки сделать такой порошок предпринимаются уже достаточно давно с разной степенью успешности. Но, к сожалению, до сих пор — во всяком случае, мне — неизвестно ни одного случая, когда подобный напиток вышел бы на коммерческие рельсы и получил какое-никакое признание на рынке.

С одной стороны, нельзя отрицать, что сделать некий похожий на пиво продукт из порошка невозможно.

С другой — это напиток, который по своим вкусо-ароматическим характеристикам не настолько приблизился к классическому пиву, чтобы можно было их как-то ставить в один ряд.

Смысл всех этих экспериментов с порошкообразным пивом в том, чтобы даже не удешевить производство, а просто доказать, что возможно сделать напиток, аналогичный натуральному, при этом сократив выбросы в атмосферу, как-то оптимизировав логистику, производство и так далее. Все эти попытки пока не про выгоду как таковую в денежном выражении, поскольку это очень дорого».

Планируется, что в виде порошка будут выпускать и темные сорта, и светлые. В перспективе пакетики с сухой смесью будут доступны и в рознице. Их можно будет брать в дальние поездки или на пикник.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова, Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...