Пивовары померились объемами

Пересмотр портфеля брендов глобальных пивоваренных компаний мог негативно сказаться на их бизнесе в РФ. По данным “Ъ”, AB InBev Efes и входящая в Carlsberg Group «Балтика» в 2022 году снизили выпуск продукции, а Heineken сохранила прошлогодние объемы. Их местным конкурентам помогло расширение дистрибуции и ассортимента, но заметного снижения доли тройки лидеров рынка эксперты пока не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупнейшие производители пива в России — AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group) — сократили выпуск напитка в 2022 году, следует из данных, предоставленных “Ъ” участником рынка. По этим оценкам, у AB InBev Efes в РФ производство пива и пивных напитков снизилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у «Балтики» — на 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Занимающая третье место на рынке российская структура Heineken выпустила 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше год к году. По данным Росалкогольрегулирования, общее производство пива и пивных напитков в России в 2022 году увеличилось на 0,33%, до 802,54 млн дал.

Транснациональные пивоваренные компании оптимизируют бизнес в России после начала военных действий на Украине. Бельгийская AB InBev планирует продать неконтрольную долю в AB InBev Efes турецкой Anadolu Efes, и частью сделки может стать приостановка лицензии на некоторые бренды в РФ, среди которых Bud и Leffe. Heineken и Carlsberg объявили о прекращении разлива в стране флагманских марок и планируют продать местный бизнес.

В AB InBev Efes отказались от комментариев до публикации отчетности. В третьем квартале 2022 года наилучшие результаты в портфеле компании показывали марки Lowenbrau, Essa и Gold Mine Beer, сообщала AB InBev Efes. В «Балтике» и Heineken комментарии не предоставили.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин связывает результаты транснациональных компаний с сокращением их портфелей глобальных брендов. Основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что падение производства могло быть и значительнее, учитывая известность ушедших марок.

Входящая в пятерку игроков Московская пивоваренная компания (МПК) в 2022 году, по имеющимся у “Ъ” данным, сократила производство на 9%, до 36,93 млн дал. Собеседники “Ъ” на рынке объясняют это прекращением выпуска части глобальных марок по лицензии. Среди лицензионных марок в каталоге на сайте МПК — Bavaria, Faxe, Hollandia, Schlitz. В МПК “Ъ” также не ответили. В 2022 году МПК сообщала о прекращении разлива пива украинской «Оболонь».

Самым быстрорастущим производителем пива среди десяти крупнейших игроков в 2022 году стал МПБК «Очаково» (марки «Очаково», «Ячменный колос», «Халзан» и др.). По данным “Ъ”, компания увеличила разлив напитка на 59,2%, до 17,2 млн дал, что соответствует шестому месту. В МПБК «Очаково» отметили, что в 2022 году стали активнее работать с торговыми сетями, расширили географическое присутствие, а спрос потребителей на локальные продукты увеличился. Рост торговых точек, заинтересованных в новой линейке газированных напитков, также помог расширить присутствие пивной продукции, добавляют в «Очаково».

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что дистрибуторские мощности глобальных игроков позволят тем со временем заместить ушедшие марки и вряд ли стоит ждать снижения долей транснациональных производителей как минимум в ближайшее время. По данным NielsenIQ, три крупнейших игрока в 2022 году заняли 68,5% пивного рынка в деньгах против 68,6% годом ранее.

Алексей Небольсин прогнозирует, что в 2023 году весь пивной рынок, скорее всего, ждет падение спроса и производства в том числе из-за отъезда из страны части потребителей и запуска системы маркировки. Оператор системы маркировки ЦРПТ подчеркивает, что все пилотные проекты на предприятиях показали положительный результат без влияния на производственные процессы. По словам Николая Желагина, если не будет глобальных политических потрясений, потребление пива в России, скорее всего, сохранится на текущем уровне, а региональные пивовары могут продолжить наращивать доли за счет снижения импорта.

Анатолий Костырев