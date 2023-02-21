Малютки-недовары

Между локальными и транснациональными пивоварами разгорается новый конфликт. Союз российских пивоваров (СРП) просит регуляторов ужесточить правила оборота пива, которое может быть в портфеле глобальных игроков и вариться по технологиям ускоренного пивоварения для увеличения объемов с экономией затрат. Транснациональные компании же уверяют, что соблюдают все сроки производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

СРП обратился к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину с просьбой вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. Копия письма председателя совета СРП Даниила Бримана от 20 февраля есть у “Ъ”. В Росалкогольрегулировании подтвердили получение обращения.

Как пишет господин Бриман, в феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и др.) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня. Хотя в приказе Росалкогольрегулирования о порядке расчета мощности минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5–18 суток в зависимости от оборудования.

Заявление AB InBev Efes может быть первым публичным признанием использования транснациональными компаниями в России технологий ускоренного пивоварения, говорится в письме СРП. Там считают, что речь идет о применении высокоактивных ферментных препаратов и катализаторов. Объем производства с помощью таких технологий можно увеличить в разы, а себестоимость будет значительно ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней, говорится в обращении. В СРП указывают, что присутствие на рынке пивной продукции, изготавливаемой за три дня,— главная причина «демпинга» на российском рынке. Объединение предлагает закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток», а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки.

В Ассоциации производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) заявили, что информация СРП не имеет «ничего общего с действительностью и вводит в заблуждение потребителей». Там отметили, что на российском рынке есть ряд пивных брендов, которые за счет использования современного оборудования имеют более короткий срок дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее семи дней.

Члены АПП предлагали сократить минимальный срок дображивания пива в приказе Росалкогольрегулирования с 18 до одного дня для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя, указывают в ассоциации.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что вопрос ускоренной варки пива обсуждался в отрасли, но официально в такой технологии компании не признавались в первую очередь из-за риска падения продаж. Потребители точно предпочтут пиво, сваренное за несколько недель, продукту, который готовился несколько суток, отмечает он.

В МПБК «Очаково» говорят, что в зависимости от сорта пива процесс варки занимает от 18 до 35 дней. Там добавили, что одобряют любые инициативы, которые выявляют отклонения от традиционной технологии производства и направлены на добросовестное информирование потребителей. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин напоминает, что транснациональные пивоваренные компании лоббировали в РФ и снижение уровня содержания солода в напитке. А малые и средние пивовары, напротив, выступают за увеличение показателя с 50% до 80%, чтобы сохранить аутентичность продукта, указывает он.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что международные производители обычно хорошо следят за качеством продукции под глобальными брендами. Кроме того, невозможно поддерживать хорошие продажи, если потребителей не устраивает вкус или качество, отмечает он. По словам эксперта, к глобальным корпорациям периодически возникают и претензии в выпуске продуктов «двойного качества» для разных рынков, но исследования показывают, что отличия вызваны разным сырьем и разными предпочтениями потребителей.

Анатолий Костырев