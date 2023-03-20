Золотой стандарт паники

Стоимость золота на мировом рынке превысила уровень $2 тыс. за тройскую унцию, обновив максимум с марта 2022 года. Не отстают и цены в России, где биржевые котировки превышали 5 тыс. руб./г. Западные власти активно закачивают деньги в банковскую систему для ее поддержки. Это ведет к разгону инфляции, защитой от которой и выступает золото. При сохранении монетарных стимулов ФРС цены на драгоценный металл могут вырасти вплоть до $2,1–2,2 тыс. за унцию на панических покупках, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Стоимость золота на мировом спот-рынке 20 марта впервые за год поднялась выше уровня $2 тыс. за унцию. По данным Investing.com, котировки драгоценного металла достигали $2009,84 за унцию, максимального значения с 9 марта 2022 года. Это на 1,1% выше значений закрытия пятницы. На Московской бирже стоимость золота поднималась до отметки 5,04 тыс. руб./г, максимума с 21 апреля прошлого года. Удержаться на достигнутых уровнях ценам не удалось, и к 18:00 они опустились соответственно до $1970 за унцию и 4,94 тыс. руб./г, но даже с учетом коррекции остались возле многомесячных максимумов, прибавив за полторы недели 8,7–11%.

Стремительный рост стоимости металла происходит на фоне продолжающегося банковского кризиса США и Европы, который стараются купировать местные финансовые власти.

В минувшие выходные ФРС объявила о решении объединиться с регуляторами Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и с ЕЦБ для координации действий по расширению предоставления ликвидности за счет постоянной договоренности о своп-линиях в долларах США.

В воскресенье при посредничестве Национального банка Швейцарии была заключена сделка по приобретению UBS другого крупного банка страны Credit Suisse за $3,24 млрд, чтобы предотвратить крах последнего. Финансовый регулятор предоставил гарантию ликвидности объединяющимся банкам в размере $108 млрд в дополнение к ранее объявленному кредиту на $54 млрд.

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Однако предпринятые шаги, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, не смогли полностью успокоить инвесторов, которые опасаются, что проблемы в финансовом секторе могут оказаться гораздо глубже, чем это представляется на текущий момент. «Сейчас рыночная стоимость активов банковской системы США на $2,2 трлн меньше их балансовой стоимости. Несмотря на меры ФРС и казначейства США, до 200 банков в стране могут столкнуться с теми же проблемами, как у потерпевшего крах SVB (Silicon Valley Bank, в начале марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о его банкротстве.— “Ъ”)»,— отмечает финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.

В таких условиях международные инвесторы активно уходят из рисковых активов акций в защитные, такие как казначейские облигации США, фонды денежного рынка, а также золото (см. “Ъ” от 20 марта).

По данным агентства Bloomberg, за минувшую неделю активы ETF, инвестирующих в благородный металл, выросли почти на 22 тонны, до 2877 тонн, что является максимальным недельным приростом с марта 2022 года. Интерес к золоту поддерживается растущей ликвидностью и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС. На минувшей неделе американский регулятор провел эмиссию на сумму около $250 млрд для выплаты компенсаций под гарантии Минфина США.

В результате рост цен на металл может продолжиться, в независимости от предстоящего решения ФРС по ставке. Сейчас инвесторы закладывают в котировки 60-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставку на 25 б. п., а вероятность, что ставка не изменится, составляет 40%.

«Если ФРС даст понять, что скоро начнет смягчать монетарную политику, это приведет к дальнейшему снижению доходностей казначейских облигаций США и будет позитивно для золота. Если же американский регулятор сохранит жесткую риторику, участники рынка увеличат опасения рецессии и покупки защитных активов, в том числе золота»,— считают эксперты SberCIB Investment Research. По мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, при закреплении цен выше уровня $2 тыс. за унцию может сработать психологический фактор и случится panic buy, которая может поднять цены до $2,1–2,2 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев