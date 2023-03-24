Блинкен допустил, что Украина может попробовать вернуть территории невоенным путем

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может попытаться вернуть некоторые утраченные в ходе военных действий территории невоенным путем. Об этом чиновник сказал в ходе выступления в Палате представителей Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael A. McCoy, Reuters Фото: Michael A. McCoy, Reuters

«Я думаю, что будут украинские территории, за которые Украина настроена воевать. Но могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем»,— сообщил господин Блинкен. Что он имел ввиду под «другим» путем, глава Госдепа США не уточнил.

Также Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы к переговорам с Россией по разрешению украинского конфликта, если Москва пойдет навстречу. По его словам, Вашингтон будет готов запустить переговорный процесс сразу после того, как увидит «хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию».

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что украинская армия сейчас активно готовится к проведению военной контрнаступательной операции. Издание со ссылкой на «ведущих аналитиков НАТО» утверждает, что основными направлениями контрнаступления ВСУ будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов