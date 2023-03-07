В Свердловской области сформировали оргкомитеты по подготовке к праймериз

Свердловское отделение «Единой России» сформировало оргкомитеты по проведению предварительного голосования (праймериз) перед выборами в городскую думу Екатеринбурга и заксобрание Свердловской области по Ирбитскому округу. Заседание комитетов провел глава области и лидер регионального отделения партии Евгений Куйвашев.

Оба оргкомитета возглавил руководитель исполкома региональной «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Дмитрий Жуков. В число организаторов попали губернатор, вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель главы города Сергей Плахотин, депутаты заксобрания Сергей Никонов и Михаил Клименко, а также глава ОТВ Элеонора Расулова, ректор УрГЭУ Яков Силин и другие. Составы комитетов по предварительному голосованию отличаются только двумя фамилиями. Депутаты парламента Петр Соколюк и Сергей Карякин организуют праймериз в Ирбите, а замглавы Ленинского района Юрий Мальцев и представитель ЕР в Октябрьском районе Екатерина Фомина вместо них — в Екатеринбурге.

Предварительное голосование (праймериз) — специальная избирательная процедура, которую ЕР проводит перед каждыми выборами для первичного отбора кандидатов. Согласно уставу партии, проведение праймериз является обязательным.

В этом году внутрипартийное голосование назначено на конец мая — с 22 по 28 число. Выборы депутата на вакантное место в заксобрание Свердловской области, а также выборы нового созыва гордумы запланированы на сентябрь 2023 года.

Как ранее писал «Ъ», в этом году выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут по новой схеме. Региональный парламент 22 февраля одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10, а по одномандатным округам — вырастет с 18 до 25. По мнению авторов инициативы, это позволит думе качественнее работать с избирателями, а населению — выбирать кандидатов, которым они доверяют. Оппозиция уверена, что поправки принимаются в интересах «Единой России» (ЕР) и могут привести к противостоянию областной и городской дум.

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