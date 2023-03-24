Песков: в Кремле никто не поседел в связи с поездкой Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин поехал в Мариуполь, чтобы лично ознакомиться с восстановлением новых территорий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, безопасность поездки главы государства была обеспечена на должном уровне и при организации визита «никто не поседел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

«Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к подобным поездкам президента, Дмитрий Песков заявил, что в связи с посещением президентом Мариуполя «никто не поседел».

По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин «круглосуточно контролирует» тему восстановления и интеграции новых территорий.

Господин Путин посетил Мариуполь 19 марта. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными. Поначалу в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости.

Подробнее о поездке президента читайте в публикации «Ъ» «Мариупольские рассказы».

Александр Кислов