Песков: в Кремле никто не поседел в связи с поездкой Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин поехал в Мариуполь, чтобы лично ознакомиться с восстановлением новых территорий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, безопасность поездки главы государства была обеспечена на должном уровне и при организации визита «никто не поседел».
Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ
«Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла.
Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к подобным поездкам президента, Дмитрий Песков заявил, что в связи с посещением президентом Мариуполя «никто не поседел».
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин «круглосуточно контролирует» тему восстановления и интеграции новых территорий.
Господин Путин посетил Мариуполь 19 марта. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными. Поначалу в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости.
Подробнее о поездке президента читайте в публикации «Ъ» «Мариупольские рассказы».