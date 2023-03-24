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Коммерсантъ FM
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«Бавария» меняет тренера под титулы

Вместо Юлиана Нагельсмана мюнхенский клуб возглавит Томас Тухель

Мюнхенская «Бавария» готовится совершить самый громкий и неординарный кадровый ход среди европейских футбольных грандов в нынешнем сезоне. В его концовке, еще сражаясь за все стоящие на кону значимые титулы, она решила поменять наставника. Вместо Юлиана Нагельсмана, под руководством которого «Бавария» неудачно играла в чемпионате Германии после зимнего перерыва, уступив лидерство дортмундской «Боруссии», клуб возглавит другой известный немецкий специалист Томас Тухель. Он был уволен осенью из «Челси», но до этого успел провернуть с лондонцами впечатляющий трюк. Появившись в переживавшем кризис английском клубе посреди позапрошлого сезона, он привел его к победе в Лиге чемпионов.

«Бавария» решила сменить Юлиана Нагельсмана (слева) на Томаса Тухеля (справа) в концовке сезона, все еще претендуя на три стоящих на кону значимых титула

«Бавария» решила сменить Юлиана Нагельсмана (слева) на Томаса Тухеля (справа) в концовке сезона, все еще претендуя на три стоящих на кону значимых титула

Фото: Martin Meissner / AP

«Бавария» решила сменить Юлиана Нагельсмана (слева) на Томаса Тухеля (справа) в концовке сезона, все еще претендуя на три стоящих на кону значимых титула

Фото: Martin Meissner / AP

О том, что уже в ближайшие дни «Бавария» расстанется с Юлианом Нагельсманом, а новым главным тренером немецкого футбольного флагмана станет Томас Тухель, сообщили Bild, Kicker и еще целый ряд источников. Большинство из них предполагают, что Тухель подпишет с клубом контракт сроком на два с половиной года.

Речь идет о крайне неординарном и громком кадровом решении. Дело в том, что мюнхенцы меняют тренера даже не в середине, а, по сути, в концовке сезона. При этом они по-прежнему борются за все три стоящих на кону значимых титула. В чемпионате Германии «Бавария» идет за девять туров до его окончания второй, отставая всего на очко от дортмундской «Боруссии». Кроме того, она вышла в четвертьфинал Кубка Германии, в котором встретится с «Фрайбургом», а также в аналогичную стадию Лиги чемпионов. В ней ее соперником будет «Манчестер Сити».

Медиаресурсы, информирующие о предстоящей отставке Юлиана Нагельсмана, не сомневаются, что к ней привели прежде всего свежие события.

35-летний Нагельсман, один из самых молодых топовых футбольных тренеров, занял должность наставника мюнхенцев после плодотворной работы с «Лейпцигом» летом 2021 года. Дебютный сезон в «Баварии» получился для него неоднозначным. С одной стороны, она взяла привычное золото национального первенства, с другой — вылетела уже в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв невысоко котировавшемуся на ее фоне испанскому «Вильярреалу». Сезон следующий, несмотря на потерю перешедшего в «Барселону» лидера Роберта Левандовского, начинался для мюнхенцев неплохо, но именно в последнее время у них возникли явные проблемы, мешающие клубу прежде всего в чемпионате страны.

Перед долгим зимним перерывом казалось, что «Бавария» должна легко удержать чемпионское звание. Однако после рестарта чемпионата в конце января ее показатели резко ухудшились.

В десяти сыгранных с тех пор матчах она одержала лишь пять побед, что по меркам гиганта слишком мало. Решение об увольнении Юлиана Нагельсмана у мюнхенского менеджмента окончательно созрело, после того как в минувший уикенд «Бавария» уступила — 1:2 — «Байеру», а на верхнюю строчку турнирной таблицы взобралась «Боруссия».

На самом деле сменщика для Нагельсмана найти было не так уж трудно. Томас Тухель был уволен из «Челси» в сентябре 2022 года и с того момента проживал как раз в Мюнхене. Хотя вряд ли основной причиной интереса к нему послужило удобное место проживания тренера. Руководители «Баварии», скорее всего, обратили в первую очередь внимание на проделанный им не так давно впечатляющий трюк.

Томас Тухель заработал репутацию сильного наставника во второй половине прошлого десятилетия в дортмундской «Боруссии», много лет являющейся основным конкурентом мюнхенцев.

А заработав ее, отправился покорять зарубежные чемпионаты «большой пятерки». Первым его иностранным клубом был ПСЖ. Он нанял Тухеля в 2018 году и неожиданно, несмотря на отсутствие бросающихся в глаза признаков кризиса, расстался с ним в декабре 2020-го.

Зато бесспорный и глубокий кризис в то время переживал «Челси», который вскоре пригласил освободившегося немца. При Томасе Тухеле с лондонцами случилось волшебное преображение. В чемпионате Англии они успели с девятой позиции запрыгнуть на четвертую, вышли в финал Кубка страны, а главное — выиграли Лигу чемпионов.

В Лиге чемпионов «Бавария» сыграет против «Манчестер Сити»

Любопытно, что времени на адаптацию в «Баварии» и обкатывание схем у Томаса Тухеля совсем не будет. Первый же его матч в роли мюнхенского наставника будет, по сути, решающим. 1 апреля «Бавария» в очередном туре чемпионата Германии принимает именно дортмундскую «Боруссию», и от исхода этой встречи, вполне вероятно, зависит судьба «золотой гонки».

Алексей Доспехов

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