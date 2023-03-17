Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала еврокубков

Лига чемпионов. 1/4 финала
1. «Реал» (Испания)—«Челси» (Англия)
2. «Бенфика» (Португалия)—«Интер» (Италия)
3. «Манчестер Сити» (Англия)—«Бавария» (Германия)
4. «Милан» (Италия)—«Наполи» (Италия)
Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 18 и 19 апреля.
1/2 финала
Победитель в паре 1 — победитель в паре 3
Победитель в паре 2 — победитель в паре 4
Первые матчи пройдут 9 и 10 мая на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 16 и 17 мая.
Лига Европы. 1/4 финала
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия)—«Севилья» (Испания)
2. «Ювентус» (Италия)—«Спортинг» (Португалия)
3. «Байер» (Германия)—«Юнион» (Бельгия)
4. «Фейенорд» (Нидерланды)—«Рома» (Италия)
Первые матчи пройдут 13 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 20 апреля.
1/2 финала
Победитель в паре 1—победитель в паре 2
Победитель в паре 3—победитель в паре 4
Первые матчи пройдут 11 мая на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 18 мая.