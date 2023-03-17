Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала еврокубков

Лига чемпионов. 1/4 финала

1. «Реал» (Испания)—«Челси» (Англия)

2. «Бенфика» (Португалия)—«Интер» (Италия)

3. «Манчестер Сити» (Англия)—«Бавария» (Германия)

4. «Милан» (Италия)—«Наполи» (Италия)

Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 18 и 19 апреля.

1/2 финала

Победитель в паре 1 — победитель в паре 3

Победитель в паре 2 — победитель в паре 4

Первые матчи пройдут 9 и 10 мая на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 16 и 17 мая.

Лига Европы. 1/4 финала

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия)—«Севилья» (Испания)

2. «Ювентус» (Италия)—«Спортинг» (Португалия)

3. «Байер» (Германия)—«Юнион» (Бельгия)

4. «Фейенорд» (Нидерланды)—«Рома» (Италия)

Первые матчи пройдут 13 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 20 апреля.

1/2 финала

Победитель в паре 1—победитель в паре 2

Победитель в паре 3—победитель в паре 4

Первые матчи пройдут 11 мая на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 18 мая.