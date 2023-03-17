Итальянская половина

Итоги жеребьевки заключительной фазы play-off Лиги чемпионов выглядят очень любопытными. Одну из четвертьфинальных пар составили клубы, очень похожие на главных фаворитов розыгрыша,— «Манчестер Сити» и «Бавария». А в полуфинале кому-то из них, возможно, придется пересечься с прошлогодним победителем турнира «Реалом». Другая половина до предела насыщена итальянскими командами: «Милан» в апрельском четвертьфинале сыграет с «Наполи», а «Интер» — с португальской «Бенфикой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов, в отличие от прошлогоднего, «Реал» (слева — Федерико Вальверде) в противостоянии с «Челси» (справа — Маркос Алонсо) выглядит явным фаворитом

Фото: Juan Medina / Reuters В четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов, в отличие от прошлогоднего, «Реал» (слева — Федерико Вальверде) в противостоянии с «Челси» (справа — Маркос Алонсо) выглядит явным фаворитом

Фото: Juan Medina / Reuters

Для любителей всяких небанальных турнирных раскладов и историй результаты жеребьевки четвертьфинальной и полуфинальной стадий нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов оказались, надо полагать, шикарным подарком. Лучше просто не придумаешь, как ни старайся.

Прежде всего после нее уже очевидно, что какого-то «стандартного», рутинного, абсолютно соответствующего ожиданиям подавляющего большинства экспертов-профессионалов и экспертов-любителей финала у этой Лиги чемпионов уже не будет. Дело в том, что одна из двух половин сетки — настоящая мясорубка, в которую угодили все три клуба, похожие на главных фаворитов розыгрыша, исходя из типовых, что ли, представлений о том, чем такой фаворит должен обладать: тут, естественно, и качество заявки, и опыт, связанный с охотой за титулами. «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» — ведь именно это сочетание наверняка постоянно крутилось в голове у миллионов болельщиков, составлявших свои шорт-листы претендентов на звание сильнейшей команды континента.

Но уже в четвертьфинале кто-то из этих гигантов сойдет точно, потому что жеребьевка столкнула лбами манчестерский и мюнхенский клубы.

И любые прогнозы насчет этой пары, кажется, совершенно бессмысленны. И тем, кому захочется все-таки поставить на «Манчестер Сити», вспомнив, допустим, пять голов Эрлинга Холанна в стартовом раунде play-off «Лейпцигу», который в немецком чемпионате не так уж далеко от «Баварии», нужно обязательно пересмотреть ее свежие матчи с также входившим еще в феврале в претендентский шорт-лист ПСЖ и увидеть, как мюнхенская оборона с потрохами пожирает Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Вряд ли формой Холанна и прочими манчестерскими фишками ее можно напугать.

«Реалу» в этом смысле повезло больше. Его четвертьфинал против «Челси» — заход на ремейк прошлогоднего триллера. Тогда мадридский и лондонский клубы тоже пересеклись на этой стадии. «Реал» вроде бы обеспечил себе железобетонный задел, выиграв первый матч в гостях со счетом 3:1, но дома умудрился растерять весь запас и за четверть часа до окончания основного времени уступал — 0:3. Мадридцы, чьим козырем в триумфальном розыгрыше была в первую очередь живучесть, выкрутились и победили в противостоянии благодаря голу Карима Бензема в овертайме.

Теперь, правда, ситуация перед мадридско-лондонским четвертьфиналом немножко иная. Прошлогодний был стыком двух примерно равных бойцов, тянуло даже отдать некоторое превосходство бойцу английскому. Весной 2023 года «Челси», каким бы крепким характером он ни блеснул, выгрызая в 1/8 финала выигрыш у дортмундской «Боруссии»,— команда, не просто так занимающая десятое место в своем национальном первенстве, а намного более проблемная, чем «Реал» весны 2022-го.

Другая половина — фестиваль итальянского футбола. Лига чемпионов долго была наглядной иллюстрацией падения его уровня. В последний раз итальянский клуб добрался до ее финала в 2017 году. Причем им был, строго говоря, единственный клуб страны, который можно было вообразить борющимся за трофей: остальные на фоне «Ювентуса», потерпевшего тогда поражение от «Реала», смотрелись чересчур неказисто.

Нынче все иначе.

«Ювентус» сдулся, зато прибавили его оппоненты. И растерявший на излете минувшего десятилетия некогда прочнейшие позиции итальянский футбол уже совершил что-то наподобие прорыва, делегировав в топ-восьмерку аж трех представителей.

Но жеребьевка прозрачно намекнула на то, что добьется Италия чего-то еще более существенного.

Участие в полуфинале ей уже гарантировано благодаря паре, в которой неожиданно роскошный в этом сезоне «Наполи» будет рубиться с не таким эффектным, но все же вполне боевитым «Миланом». Но не будет ничего странного, если полуфинал выйдет чисто итальянским. Чтобы этого не произошло, «Бенфике» нужно одолеть «Интер». А тот в 1/8 финала, пусть с трудом, благодаря единственному забитому голу, уже отцепил португальский клуб — «Порту», который вряд ли принципиально слабее лиссабонцев. В любом случае двух подряд котирующихся выше итальянских соперников «Бенфике» проскочить будет безумно сложно. Так что нужно готовиться к тому, что спустя шесть лет Италия в финал Лиги чемпионов наконец вернется.

Алексей Доспехов