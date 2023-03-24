Фабрики IKEA настроят на школьный лад

Бывшие российские заводы IKEA начнут производить школьную мебель. Об этом изданию РБК сообщил новый собственник предприятий, глава совета директоров лесопереработчика «Лузалес» Руслан Семенюк. Это его первое интервью после покупки части производства шведской компании в России. В планах — выпускать стулья и парты из массива дерева, а не более привычного ДСП. Сумма сделки с IKEA не уточняется. Известны лишь некоторые детали: например, контракт не предполагает опциона на обратный выкуп, а новый собственник не сможет использовать дизайны и бренд IKEA. Зачем «Лузалесу» понадобились эти активы? И что компания будет с ними делать? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В беседе с РБК владелец «Лузалеса» Руслан Семенюк признается, что прежде ни разу не был в магазинах IKEA и уже тем более — на производстве компании. На покупку российских активов шведского бренда предприниматель, по его словам, решился с подачи близких друзей. И это неудивительно: непосредственно мебелью «Лузалес» никогда не занималась — компания специализируется на заготовке леса и производстве бруса, доски, евровагонки и других стройматериалов.

Теперь в распоряжении игрока из республики Коми два новых производства: в Ленинградской и Кировской областях. Их рыночная стоимость — не меньше 10 млрд руб., но в данном случае, вероятно, имел место существенный дисконт, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Размер средств, которые господин Семенюк должен заплатить, от 2,5 млрд руб. и выше. Но на развитие потребуется гораздо больше, потому что лицензионное соглашение с IKEA расторгнуто, и придется придумать новые интересные модели, которые потом еще нужно продать».

Чистая прибыль «Лузалеса» по итогам прошлого года составила немногим больше 2 млрд руб. при выручке в почти 8,5 млрд руб. Собеседники “Ъ FM” называют эти показатели достойными, но все же для покупки бывших активов IKEA этого недостаточно, так что, скорее всего, компании пришлось привлекать заемные средства.

Сфокусироваться новый собственник планирует на школьной мебели, причем высококачественной, из цельного дерева, а не стружки и опилок. Вот только особо развернуться на этом рынке не получится, считает Сергей Новиков из GRM: «Рынок школьной мебели достаточно узкий. По тем данным, которые имеются в открытом доступе, в 2021 году он составил не более 2 млрд руб.

Кроме того, этот сегмент не так быстро растет, плюс на рынке уже есть достаточное количество отечественных игроков».

И предпосылок для того, чтобы рынок школьной мебели в ближайшее время существенно вырос, попросту нет, пояснил сооснователь компании Mr.Doors Максим Валецкий. Но это не проблема, если за спиной стоят правильные структуры, уверен эксперт: «Мы сами работаем на детском рынке мебели, мы его любим, но там нет роста. Я практически уверен, что эти предприятия куплены под крупный госзаказ. Не исключено, что такая информация позже всплывет, просто потому что другого рынка для такой мебели в стране нет».

Помимо школьных парт, «Лузалес» планирует производить на бывших заводах IKEA и мебель для дома, например, стеллажи, кровати и комоды. Реализовывать всю свою продукцию компания намерена через маркетплейсы. В перспективе также выход на рынки Ближнего Востока, стран Африки и Латинской Америки. А если совсем повезет, то и на европейские.

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