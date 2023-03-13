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Коммерсантъ FM
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На Бали туристам запретят арендовать мотоциклы

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил, что власти острова запретят туристам брать в аренду мотоциклы и ездить на них на острове. По его словам, такое правило будет закреплено в форме региональной нормы и будет введено «в 2023 году, после пандемии COVID-19». В соответствии с новыми правилами туристы смогут арендовать только те виды транспорта, которые будут подготовлены для этого местными туристическими сервисами и которые соответствуют стандартам, «обеспечивающим качественный и достойный туризм».

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Господин Костер заявил, что запрет связан с частыми авариями с участием иностранцев. Так, в феврале на Бали произошла авария с участием россиянина, ехавшего на мотоцикле в состоянии алкогольного опьянения и столкнувшегося с местным мотоциклистом, которого пришлось госпитализировать. В январе в результате столкновения мотоциклов погибли туристы из России и c Украины.

Губернатор объяснил и выбор времени для введения запрета. «Почему именно сейчас? Во время пандемии COVID-19 невозможно было сделать это, потому что у нас не было туристов, так что мы начинаем организовывать это сейчас»,— отметил господин Костер.

Также сегодня господин Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима.

Яна Рождественская

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