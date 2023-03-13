Визывающее поведение

Власти Бали намерены лишить россиян виз, мотоциклов и работы. Чиновники ужесточают правила пребывания на острове. Он стал одним из главных направлений российских релокантов — с сентября на Бали прибыли 77 тыс. россиян. Некоторые из них отметились «плохим поведением», заявил губернатор. Десятки людей, в том числе украинцев, были депортированы. Чем провинились российские граждане на Бали? И как власти ужесточают правила? “Ъ FM” поговорил с релокантами на острове. С подробностями — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

На Бали мотоцикл или скутер есть в каждой семье. Это основной способ передвижения по острову и чуть ли не главная статья доходов местных жителей наравне со сдачей жилья в аренду. Даже сами россияне умудряются зарабатывать на двухколесном транспорте, пересдавая его другим. Права при этом никто не спрашивает, рассказал “Ъ FM” один из релокантов:

«Неважно, какие у тебя права, и вообще неважно, что у тебя есть, им важно, чтобы ты показал любую корочку. Хоть 1000-кубовый мотоцикл, хоть спортивный, тебе все равно сдадут, даже если у тебя нет прав, потому что очень большая конкуренция. Если не сдадут они, сдадут другие. Нет столько полицейских, чтобы проверять каждого. Просто невозможно поймать всех этих мотоциклистов».

Обзаведясь мотоциклом, россиянин прикрепляет на него свой серф и отправляется на пляж, пока коллеги в Москве и Тбилиси спят. По дороге действительно иногда происходят, как это назвал губернатор острова, «бесчинства». А иногда и летальные случаи, говорит собеседница “Ъ FM” Ирина:

«Многие ездят без шлемов. Буквально после Нового года было несколько случаев летальных исходов. Ребята слетали с байков и, естественно, разбивали себе головы. Местные ездят достаточно аккуратно, бережно относятся к своей жизни, а приезжие, особенно если мы говорим о русских, превышают скорость, подрезают и так далее».

Губернатор Вайан Костер заявил, что арендовать мотоцикл можно будет только у турагентов, частники окажутся под запретом. Собеседников “Ъ FM” это не обеспокоило. Во-первых, можно взять его у компании, а во-вторых, никто проверять это не будет. При этом на сказочном острове есть проблемы и серьезнее — депортации. Пострадал признанный иноагентом телеведущий и актер Михаил Шац. «Прилетел, написал отличную программу и уже стоял за кулисами, чтобы выйти на сцену,— написал он. — Но…» Ему пришлось покинуть остров из-за претензий миграционной службы.

Собеседница “Ъ FM” Кристина подтверждает, что проблемы возникают все чаще: «Чтобы работать здесь в качестве артиста, нужен KITAS — это разрешение на работу, специальный документ, который оформляется за баснословные деньги.

На Бали действительно проходит рейд, работающих нелегально депортируют».

Под угрозой внезапно оказались многочисленные коучи, фотографы, мастера маникюра, большинство из которых работают без разрешения. Известно о депортации 30 человек — это россияне и украинцы. Власти острова просят Джакарту ужесточить визовый режим — туристическую визу сейчас можно получить по прибытии.

Но ведь есть двухмесячная, которую оформляют заранее, и она гораздо удобнее, продолжает Ирина: «При въезде по туристической визе возникает гораздо больше проблем. Нас держали на контроле около 40 минут, задавали много вопросов. Лучше делать визы на два месяца, они дороже, но в итоге по деньгам на то и выходит».

С начала года на Бали приехали около 40 тыс. россиян. И понятно же, что не без денег. Едва ли власти туристического острова готовы добровольно повторить пандемию. Но раз в своих запретах они так настойчивы, возможно, в Москве и не догадываются о масштабах «бесчинств» на Бали.

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