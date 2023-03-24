Медведев: при столкновении армий России и США победителей не будет

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что при сравнении российской и американской армий некорректно пытаться определить, какая из них сильнее. Он отметил, что сделать это можно только в ходе конфликта. Однако в случае такого столкновения «победителя не будет».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Понять, какая армия первая, какая вторая, какая двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия первая, наша — вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет»,— рассказал он в интервью российским журналистам и пользователям «ВКонтакте». Отрывок опубликован в его Telegram-канале.

По словам Дмитрия Медведева, «неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над РФ», часть из них нанесет гарантированное поражение, так называемое прямое или ответно-встречное. «В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая. Сильной является армия, которая воюет»,— заключил он.

Он отметил, что Россия сейчас «воюет с 3 млн 600 тыс. представителями армий НАТО». «Они участвуют, конечно, в гибридном формате, но они участвуют, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением 800 млн человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму»,— сказал господин Медведев.

Российская сторона неоднократно заявляла о риске превращения США в участника конфликта на Украине. В частности, из-за активных поставок Киеву вооружений. При этом США неоднократно подчеркивали, что не собираются становиться участником украинского конфликта. Из-за этого, по информации американских СМИ, Вашингтон не утверждает передачу Киеву ракет большой дальности, поскольку опасается, что Украина будет использовать их для ударов вглубь РФ.

По данным последнего рейтинга военной мощи портала Global Firepower, США занимают первое место. Россия — второе. Вооруженные силы Украины заняли 15-е место.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева