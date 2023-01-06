Украина заняла 15-е место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Вооруженные силы Украины заняли 15-е место в рейтинге военной мощи портала Global Firepower (GFP). Прежде Украина занимала 22-е место в этом списке. Россия занимает вторую строчку рейтинга.

«Поскольку Украина продолжает оборону от России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате своего ответа, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые способствуют ее общему размещению в списке»,— говорится в пояснении на сайте портала.

В рейтинге GFP Украина поднялась уже выше Израиля (18-е место) и Польши (20-е место). В пятерку стран с самой сильной армией попали США, Россия, Китай, Индия, Великобритания.

После начала спецоперации страны Запада регулярно направляют пакеты военной помощи Украине. В 2022 году США направили военной помощи более чем на $16 млрд. Как сообщало AP, сегодня, 6 января, Вашингтон направит пакет военной помощи на рекордную сумму $2,85 млрд.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян