Губернатор Севастополя Развожаев объяснил «громкие звуки» в городе работой в бухте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «громкие звуки», которые были слышны в городе, связаны с профилактической работой военных в бухте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения.— "Ъ"). В городе все спокойно»,— говорится в сообщении. В комментариях к посту господина Развожаева местные жители уточнили, что «громкие звуки» были слышны около 5:00.

22 марта Михаил Развожаев сообщил о попытке трех украинских беспилотников нанести удар по бухтам в Севастополе. По его словам, люди и военные объекты в результате атаки не пострадали. За уничтожение беспилотников министр обороны Сергей Шойгу поручил представить к наградам старшего матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко.