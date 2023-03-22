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Коммерсантъ FM
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Шойгу поручил наградить военнослужащих Фалееву и Целуйко за уничтожение беспилотников в Севастополе

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к наградам старшего матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко за уничтожение атаковавших Севастополь беспилотников. Заслугу военнослужащих глава оборонного ведомства подчеркнул на заседании коллегии Минобороны РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Шойгу подчеркнул, что ВС РФ уничтожили все три аппарата. Два из них сбили госпожа Фалеева и госпожа Целуйко. «Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника»,— указал министр обороны (его слова приводит пресс-служба ведомства).

О попытке трех украинских беспилотников нанести удар по бухтам в Севастополе утром сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Люди и военные объекты в результате атаки не пострадали, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина выбило стекла.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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