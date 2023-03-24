В протестах во Франции приняли участие более 1 млн человек, задержаны 80

По итогам девятого дня протестов против пенсионной реформы во Франции пострадали 123 полицейских, были задержаны 80 человек. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Фото: Yves Herman , Reuters
В Париже были задержаны 58 человек. По данным министерства, по всей стране в протестах приняли участие 1,089 млн человек. Французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил о 3,5 млн участников. Очередная акция планируется во вторник, 28 марта.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла пенсионную реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых 287. На фоне протестов рейтинг президента Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года. Тем не менее рассчитывает запустить пенсионную реформу до конца года.
Подробности — в материале «Главная ошибка президента».