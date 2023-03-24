В протестах во Франции приняли участие более 1 млн человек, задержаны 80

По итогам девятого дня протестов против пенсионной реформы во Франции пострадали 123 полицейских, были задержаны 80 человек. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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В Париже были задержаны 58 человек. По данным министерства, по всей стране в протестах приняли участие 1,089 млн человек. Французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил о 3,5 млн участников. Очередная акция планируется во вторник, 28 марта.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла пенсионную реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых 287. На фоне протестов рейтинг президента Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года. Тем не менее рассчитывает запустить пенсионную реформу до конца года.

Подробности — в материале «Главная ошибка президента».

Фотогалерея Массовые протесты против пенсионной реформы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 23 марта во Франции прошли акции протеста против уже принятой пенсионной реформы, в них участвовало несколько десятков тысяч человек Фото: Reuters / Stephane Mahe Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими Фото: Reuters / Nacho Doce Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов Фото: Jeremias Gonzalez / AP Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Акции протеста прошли в Париже, Марселе, Бордо, Страсбурге и Ренне Фото: Reuters / Eric Gaillard Всего во Франции прошло свыше 240 митингов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Протестующие на улицах Парижа Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Митинг в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы Фото: Reuters / Yves Herman Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия Фото: Reuters / Yves Herman Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек Фото: Reuters / Stephane Mahe Митинг против пенсионной реформы в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Протестующие жгут мусор в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Участник демонстрации в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстрация в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Акция протеста на площади Согласия в Париже Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes 16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия Фото: Alain Jocard / AFP В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы Фото: Reuters / Pascal Rossignol Парижане жгли костры и возводили баррикады Фото: Lewis Joly / AP «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке Фото: Reuters / Pascal Rossignol Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне Фото: Bob Edme / AP К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж Фото: Jeremias Gonzalez / AP В Нанте митингующие поджигали мусорные баки Фото: Jeremias Gonzalez / AP В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ Фото: Laurent Cipriani / AP Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники Фото: Laurent Cipriani / AP В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией Фото: Laurent Cipriani / AP В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов

На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа» Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток

На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше Фото: Reuters / Pascal Rossignol Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах Фото: Reuters / Stephane Mahe Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу» Фото: Laurent Cipriani / AP 7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения

На фото: сотрудники полиции в Париже Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года Фото: Laurent Cipriani / AP В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа Фото: Jeremias Gonzalez / AP Столкновения протестующих с полицией в Лионе Фото: Laurent Cipriani / AP Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже Фото: Christophe Ena / AP Горящий рекламный щит на улице Лиона Фото: Laurent Cipriani / AP Протестующие на демонстрации в Сен-Назере Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстранты на улицах Парижа Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Следующая фотография 1 / 46 23 марта во Франции прошли акции протеста против уже принятой пенсионной реформы, в них участвовало несколько десятков тысяч человек Фото: Reuters / Stephane Mahe Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими Фото: Reuters / Nacho Doce Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов Фото: Jeremias Gonzalez / AP Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Акции протеста прошли в Париже, Марселе, Бордо, Страсбурге и Ренне Фото: Reuters / Eric Gaillard Всего во Франции прошло свыше 240 митингов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Протестующие на улицах Парижа Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Митинг в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы Фото: Reuters / Yves Herman Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия Фото: Reuters / Yves Herman Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек Фото: Reuters / Stephane Mahe Митинг против пенсионной реформы в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Протестующие жгут мусор в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Участник демонстрации в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстрация в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Акция протеста на площади Согласия в Париже Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes 16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия Фото: Alain Jocard / AFP В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы Фото: Reuters / Pascal Rossignol Парижане жгли костры и возводили баррикады Фото: Lewis Joly / AP «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке Фото: Reuters / Pascal Rossignol Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне Фото: Bob Edme / AP К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж Фото: Jeremias Gonzalez / AP В Нанте митингующие поджигали мусорные баки Фото: Jeremias Gonzalez / AP В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ Фото: Laurent Cipriani / AP Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники Фото: Laurent Cipriani / AP В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией Фото: Laurent Cipriani / AP В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов

На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа» Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток

На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше Фото: Reuters / Pascal Rossignol Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах Фото: Reuters / Stephane Mahe Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу» Фото: Laurent Cipriani / AP 7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения

На фото: сотрудники полиции в Париже Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года Фото: Laurent Cipriani / AP В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа Фото: Jeremias Gonzalez / AP Столкновения протестующих с полицией в Лионе Фото: Laurent Cipriani / AP Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже Фото: Christophe Ena / AP Горящий рекламный щит на улице Лиона Фото: Laurent Cipriani / AP Протестующие на демонстрации в Сен-Назере Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстранты на улицах Парижа Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Смотреть

Лаура Кеффер