Работники вместо инвестиций

Обновленный 22 марта Институтом Гайдара (ИЭП) индекс деловых настроений представителей промышленности зафиксировал улучшение прогнозов по всем трем его составляющим: спросу, выпуску и занятости.

Самый заметный рост продемонстрировали планы выпуска продукции — за месяц этот индикатор вырос на восемь пунктов, достигнув уровня февраля 2022 года. О росте оптимизма свидетельствуют и прогнозы спроса на продукцию предприятий. В марте этот показатель после стабилизации в сентябре 2022 — феврале 2023 года в интервале «минус 5 — минус 3 пункта» вырос сразу на 3 пункта и достиг наивысшего значения после рекордного обвала годом ранее. Намерение увеличивать выпуск в ожидании спроса на фоне острого дефицита кадров стало причиной и рекордных планов найма персонала: они вернулись на уровень декабря 2022 года – «кризисного максимума», превосходящего значения периода 2009 – первой половины 2021 года.

Инвестиционные же планы предприятий (как показал опрос ИЭП, в первую очередь промышленники нуждаются в предсказуемости макроэкономической ситуации) в марте не смогли продолжить восстановление и пока лишь избавились от пессимизма первого года санкционной войны (см. график). Вероятно, что в ситуации дефицита кадров и низкой предсказуемости макроэкономической ситуации компании повышению капиталовложений предпочтут рост зарплат ради привлечения сотрудников.

Напомним, Росстат оценил рост капвложений в 2022 году на уровне 4,6%. В Институте переходных экономик Банка Финляндии подсчитали, что инвестиции в основной капитал в РФ, которые в основном охватывают крупные и средние предприятия, а также бюджетный сектор (77% всего объема вложений), в апреле—декабре 2022 года в реальном выражении в измерении «год к году» выросли почти на 5%. Оставшиеся же капвложения (малых предприятий, домохозяйств и теневой экономики) за тот же период упали на 2% — как в периоды прошлых экономических кризисов. При этом в отраслях, в которых преобладают госкомпании, инвестиции (в том числе бюджетные) в апреле—декабре 2022 года росли, а в отраслях, где больше доля частных предприятий (это в том числе химия и металлургия), они снижались, главным образом — за счет компаний с иностранным участием.

Артем Чугунов