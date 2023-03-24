А «завтра» был юань

Стратегический курс России на юанизацию внешнеторговой деятельности принес очередные плоды. Объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил совокупный объем торгов долларом (с поставкой «сегодня» и «завтра») и приблизился к максимуму с начала года. Экспортеры для расчетов с бюджетом все больше продают китайской валюты, чем валюты «недружественных» стран. Спрос на нее предъявляют и инвесторы на фоне подъема ставок по долговым инструментам в юанях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже 23 марта превысил 139,7 млрд руб. Это лишь на 100 млн руб. меньше рекорда года, установленного 22 февраля. Однако в отличие от результата месячной давности текущий объем операций превысил суммарный объем торгов американской валюты с поставкой «сегодня» и «завтра», который едва перевалил за 130 млрд руб. В конце февраля объем торгов долларом был почти в два раза выше, около 240 млрд руб.

Доминирование юаня усилилось на фоне стартовавшего в России налогового периода. «Рост объемов торгов юанем в третьей декаде месяца говорит о том, что это операции экспортеров по конвертации выручки»,— отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, экспортеры могли начать конвертировать юани в рубли для выплат в бюджет, учитывая выгодный курс, который находится на локальных максимумах. По оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, 28 марта компаниям предстоит уплатить налоги на 2,9 трлн руб.

Активные продажи экспортной выручки укрепили позиции российской валюты. В четверг курс доллара на биржевых торгах после недельного перерыва опускался ниже уровня 76 руб./$ (до 75,71 руб./$), а по итогам дня закрылся на отметке 76 руб./$, что более чем на 1 руб. ниже закрытия предыдущего дня. Курс евро снизился за день на 56 коп., до 82,64 руб./€. Юань потерял в цене за день 8 коп. и опустился до отметки 11,1 руб./CNY. «Без присутствия экспортеров с продажей валюты рубль едва ли смог продемонстрировать такое укрепление даже в рамках спекулятивных стратегий»,— считает господин Евстифеев.

Увеличение доли китайской валюты на биржевых торгах происходит в последние 12 месяцев из-за отказа России от валют «недружественных» стран, снижения товарооборота с ними и перехода в расчетах с «дружественными» странами на национальные валюты. При этом объем товарооборота с Китаем в прошлом году вырос почти на треть и превысил $190 млрд.

Как сообщал Банк России, год назад доля юаня в расчетах за экспорт не превышала 0,5%, на начало этого года на долю юаня пришлось 16%. Свой вклад в объем торгов юанем вносят и ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила.

Впрочем, в марте Банк России ежедневно продает китайскую валюту на 5,4 млрд руб. против 8,9 млрд руб. месяцем ранее. Кроме того, активно растет интерес к юаню со стороны частных инвесторов, чему способствует повышение ставок по банковским депозитам в китайской валюте (см. “Ъ” от 7 марта) и облигациям корпораций (см. “Ъ” от 16 марта). «Российские банки предлагают депозиты в юанях под ставки до 2,6% годовых, что ниже ключевой годовой ставки в Китае, которая составляет 3,65%, но значительно выше ставок, которые были осенью прошлого года. Российские компании активно выпускают локальные облигации в юанях под 3–4,5% годовых»,— отмечает Михаил Васильев.

Объявленный главами РФ и КНР курс на увеличение доли юаней во внешней торговле РФ неизбежно будет увеличивать интерес к китайской валюте. Свой вклад вносит и политика дедолларизации, которую проводит Банк России. «На этой неделе ЦБ объявил о том, что с 1 апреля дифференцирует нормативы обязательных резервов для банков в зависимости от вида валюты: нормативы по валютам "недружественных" стран вырастут, "дружественных" — снизятся (см. “Ъ” от 22 марта)»,— отмечает Михаил Васильев. С учетом того, что Китай стал продвигать торговлю за юани с другими странами, эксперты ожидают перехода на расчеты в юанях с третьими странами. «Расчеты по внешнеторговым контрактам в юанях с прочими странами возможны, но это более рутинный процесс, который будет тем быстрее, чем сильнее окажется санкционное давление на РФ»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев