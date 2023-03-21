Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Резервы развели по валютам

ЦБ мотивирует банки работать с юанями и дирхамами

Банк России второй раз подряд в этом году повышает объем резервов по валютным обязательствам банков. Зато регулятор впервые даст скидку по резервам в валютах дружественных стран. К ним относятся, например, набирающие популярность юань, лира и дирхамы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С апреля у банков впервые будет различаться объем резервирования валютных обязательств в зависимости от того, номинированы они в дружественной или недружественной валюте. О дифференциации резервных требований ЦБ объявил 21 марта. С апреля они повышаются для валют недружественных стран — на 0,5 п. п., до 7,5% (исключение для банков с базовой лицензией, которым можно не создавать такие резервы), а в остальных валютах — понижаются до 5,5%.

Цель — «стимулирование изменения структуры валютных пассивов… в пользу валют дружественных стран и при этом сохранения условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов».

Это уже второй шаг в изменении требований к резервам за этот год. В частности, с марта обязательные резервы были повышены на два процентных пункта до 7%. При этом ЦБ тогда не дифференцировал необходимый объем резервирования в зависимости от валют. До начала военных действий на Украине и последовавшего за ними кризиса требования к резервам были еще выше. Так, с августа 2018 года по начало марта 2022 года норматив резервов по ряду обязательств составлял 8%. Он был резко понижен в качестве смягчающей меры до 2%, но уже с мая 2022 года постепенно повышался.

Исходя из последних данных, доля валюты в корпоративном кредитном портфеле банков к концу февраля 2023 года составляла 16,4%, в розничном — 0,1%, в структуре клиентских средств она оценивается на уровне 19,6% и 10,9% соответственно. К началу 2023 года доля активов банков в валюте составляла 15,1% ($290 млрд), обязательств — 14,8% ($259 млрд). При этом доля клиентских средств в юанях в банках на тот момент составляла около 2%, а юаневых кредитов — около 1% (см. “Ъ” от 7 марта).

Несмотря на настройку платежей в отличных от юаня дружественных валютах, которыми сейчас активно занимаются банки, топ-3 валют в структуре — по-прежнему доллар (на который приходилось около или более половины), евро и юань. Это следует из валютной структуры, которую опубликовал Банк России в обзоре о развитии банковского сектора за 2022 год. Снижение доли «токсичных валют» идет большими темпами за счет конвертации корпоративных кредитов.

Исходя из распоряжения правительства РФ 430-Р к дружественным валютам на текущий момент можно отнести, например, китайский юань, дирхамы ОАЭ, турецкую лиру, а среди «недружественных» — все валюты стран Евросоюза, а также британский фунт, американский доллар и др.

За всю историю Банк России впервые делит объем резервирования по разным иностранным валютам, отмечает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. По его мнению, это вполне логичный шаг: «Было удивительно, что Банк России не ввел дифференциации по валютам сразу с повышением обязательных резервов в марте». Впрочем, полагает он, сейчас большого дестимулирующего эффекта на объемы работы банков в недружественных валютах от этой меры ждать не стоит, поскольку кредитования в них активно и так уже не ведется.

Турецкая валюта вошла в первую пятерку по объемам торгов

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что АБР еще в прошлом году просила не идти на полную девалютизацию, а ввести дифференцированный подход к работе с дружественными и недружественными валютами. По его мнению, повышение ставок отчисления в фонд обязательных резервов — достаточно консервативный инструмент, который будет плавно стимулировать банки кредитовать в дружественных валютах и дестимулировать кредитование в недружественных валютах.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...