Юани ушли в «Роснефть»

Спустя полгода после дебюта «Роснефть» вышла с новым предложением юаневых бондов. Но для привлечения аналогичного объема (15 млрд CNY) компании пришлось поднять ставку и предоставить годовую оферту. При этом компания собрала с рынка почти всю свободную юаневую ликвидность, что и так сдерживало размещения других эмитентов. Конкуренцию бондам в юанях составляют более доходные замещающие облигации.

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«Роснефть» 15 марта закрыла книгу заявок по размещению второго выпуска облигаций в юанях. Инвесторам были предложены десятилетние биржевые бумаги с полугодовым купоном и офертой через год. Организаторами выступили БК «Регион» и ВБРР. Благодаря высокому спросу объем размещения был увеличен с первоначальных 13,5 млрд CNY до 15 млрд CNY, рассказали участники рынка. Финальный ориентир купона был установлен по нижней границе первоначального диапазона — 3,5% годовых.

Нефтяная компания уже размещала юаневые облигации в сентябре прошлого года. Десятилетние облигации с офертой через два года объемом 15 млрд CNY были размещены по ставке 3,05% годовых. В целом во втором полугодии 2022 года еще десять компаний провели 21 размещение на 45,5 млрд CNY.

«Высокая активность в прошлом году в юаневом сегменте наблюдалась на фоне переориентации эмитентов и инвесторов на валюты дружественных стран»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По словам ведущего аналитика долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александра Шуракова, первые выпуски «носили пробный характер» — участники рынка присматривались к бумагам, а эмитенты пользовались возможностью разместиться по низким ставкам.

Но в январе—феврале не было ни одного размещения юаневых облигаций. Это связано с дефицитом ликвидности китайской валюты, что выразилось в резком росте ставок на рынке репо с 1,2% до 5–7% годовых. «Вероятно, большая часть размещений облигаций в CNY в прошлом году проводилась в связи с запросами банков. Ряд выпусков представляют собой частные размещения, на вторичном рынке эти бумаги вообще не торгуются»,— отмечает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Кроме того, за последние месяцы на рынке появилась более интересная альтернатива — замещающие облигации.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, с октября 2022 года и по конец февраля 2023 года семь эмитентов провели размещения 29 выпусков на сумму около $20 млрд (привязанных к доллару, евро и фунту стерлингов). «После появления замещающих облигаций с доходностью 6–8% в долларах и евро спрос на юаневые облигации сократился. К тому же юань в прошлом году девальвировался к доллару почти на 10%»,— указывает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

С февраля ситуация с юаневой ликвидностью стала улучшаться. Этому могли способствовать продажи китайской валюты в рамках бюджетного правила — за два месяца ЦБ продал около 21,5 млрд CNY. По мнению Дмитрия Грицкевича, основными покупателями выпуска облигаций «Роснефти» в юанях, возможно, были банки, в том числе для выравнивая сальдо между активами и обязательствами. «Высокое кредитное качество эмитента обуславливает крайне низкую вероятность кредитных событий в этих бумагах. Короткая дюрация обуславливает слабую чувствительность к изменению процентных ставок»,— отмечает Александр Шураков.

Так как выпуск «Роснефти» собрал значительный объем юаневой ликвидности, то в ближайшее время новых крупных размещений участники рынка не ждут, тем более что в последнее время выросли неопределенности и опасения относительно экономики КНР.

В таких условиях, как считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега, займы в юанях выглядят рискованно как для эмитентов, так и для инвесторов, потому что велика вероятность реализации валютных рисков. «Они будут происходить от случая к случаю, а не так массово, как в прошлом году»,— отмечает он. По мнению Алексея Третьякова, активизации в сегменте юаневых облигаций может поспособствовать снижение доходности по замещающим облигациям (до уровня 4% годовых) по мере сокращения таких выпусков.

Виталий Гайдаев