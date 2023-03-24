Цифра с картинками

Сервисы электронных книг расширяют библиотеки комиксов и манги. Так, входящая в МТС платформа «Строки» планирует до конца 2023 года открыть специальный раздел комиксов и разместить там не менее 100 популярных графических произведений до конца 2024 года. В сервисе «Яндекса» «Букмейт» также работают над обновлением полки комиксов. В «ЛитРес» уже представлено 1,2 тыс. изданий, включая пособия по истории комиксов и их созданию. Расширение сегмента позволит платформам быстрее распространять новинки и потеснить пиратов, которые на фоне растущего спроса начали активно распространять зарубежные комиксы с любительским переводом, считают участники книжного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сервисе электронных книг «Строки» (входит в МТС) рассказали “Ъ”, что до конца 2023 года рассчитывают открыть на платформе раздел комиксов: «Сейчас разработчики занимаются адаптацией платформы — важно, чтобы пользователям было удобно и комфортно читать графические форматы в цифре».

МТС запустила «Строки» в конце сентября 2022 года, инвестиции в проект не раскрывались. Сервис закупает контент у издательств (среди партнеров издательская группа «Эксмо-АСТ»), а также выпускает собственные книги.

Представители сервиса не рассказали, сколько томов будет оцифровано сразу, однако отметили, что на первом этапе в «Строках» появятся графические произведения самого издательства и партнеров: «Что касается партнерских проектов, в России уже издается большой объем комиксов и манги, в том числе зарубежных авторов и издательств. Но не у всех есть цифровые права, и у части тех, у кого есть права,— нет файлов».

Сейчас ведется работа по систематизации и оценке объема, который может быть запущен в этом году, пояснили в «Строках». До конца 2024 года сервис рассчитывает разместить на платформе не менее 100 популярных графических произведений. Отдельного приложения под комиксы и мангу выпускать не планируется.

Графические новеллы есть и на других платформах. Так, в «Букмейте» (принадлежит «Яндексу») рассказали, что на платформе уже есть раздел комиксов: «Сейчас мы работаем над его обновлением, и скоро он снова станет доступен нашим подписчикам».

Гендиректор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев отметил, что на данный момент в ассортименте сервиса представлено более 1,2 тыс. наименований в категории «комиксы и манга», включая пособия по истории комиксов и их созданию, что на 20% больше, чем годом ранее.

Господин Анурьев в то же время отмечает, что сервисам цифровых книг непросто конкурировать в сегменте графических произведений: «Чтобы цифровой сервис весомо присутствовал на этом рынке и претендовал на позицию лидера, ему нужно обеспечить ассортимент, сравнимый либо с бумажным ассортиментом комиксов, либо с тем, что пользователь сегодня может найти на пиратских ресурсах». Обе задачи подразумевают активную работу с правообладателями по покрытию ассортимента цифровыми правами, пояснил господин Анурьев.

В марте участники книжного рынка и маркетплейсы отметили увеличение интереса россиян к азиатским комиксам: манге, манхве и маньхуа. Ситуация привела к развитию пиратских схем в этом сегменте (см. “Ъ” от 18 марта). Пираты покупают в Азии экземпляры или скачивают интернет-версии комиксов, снабжают их переводом из любительских групп в интернете, печатают в типографиях, а затем продают через маркетплейсы и классифайды, не заключая лицензионных договоров с иностранными правообладателями.

По мнению собеседников “Ъ” на книжном рынке, ситуацию может исправить в первую очередь активная работа книжных сервисов с правообладателями графических изданий. Сервисы также часто выигрывают из-за качества оцифрованного контента, считает источник “Ъ” в отрасли, отмечая, что «"пиратка" славится своим "битым" изображением с многочисленными вотермарками».

Юлия Юрасова