Картинки хорошо читаются

По итогам уходящего года комиксы покажут рост продаж в натуральном выражении на 50–70%, прогнозируют ритейлеры, маркетплейсы и профильные магазины. Впрочем, уже в 2023 году участники рынка готовятся ощутить эффект от потери зарубежных лицензий, в частности, Marvel. Продавцы и издатели ищут пути импортозамещения и надеются на активное издание комиксов корейских, китайских и российских авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажи комиксов в этом году в крупнейшем в России книжном ритейлере, объединенной сети «Читай-город—Буквоед», выросли на 73% в штуках по сравнению с прошлым годом, рассказали “Ъ” в компании, не назвав абсолютных цифр. Несмотря на отзыв зарубежных лицензий, сеть получила все значимые популярные новинки, утверждают в ритейлере. Ранее продажу издателям из России лицензии на новые комиксы приостановила Marvel («Фантастическая четверка», «Люди Икс», «Мстители» и др.), при этом компания не отзывала лицензии, купленные до начала военной операции на Украине.

Продажи комиксов и манги на Ozon растут быстрее всей категории «Книги», рассказали в компании. «Рост оборота сегмента за девять месяцев составил 56% против роста книг в целом на 31% год к году, причем все категории растут с высокой базы»,— отметили там. Интерес к комиксам поддерживается запусками киноверсий — в этом году вышел сериал по манге «Человек-бензопила», и сама манга в 2022 году стала одной из самых покупаемых, говорят в Ozon.

Роста по итогам года ждут и профильные магазины комиксов. Владелец магазина комиксов Takapulta Денис Лопатников рассчитывает на рост продаж в пределах 50% в этом году: «Если исходить из того, что весь книжный рынок России в 2021 году составлял около 65 млрд руб., а доля комиксов — около 2%, то получаем цифру в районе 1,3 млрд руб.».

Некоторые участники рынка в то же время фиксируют снижение числа заказов. Гендиректор издательства МИФ Дмитрий Утробин рассказал, что количество заказов комиксов в интернет-магазине по итогам 11 месяцев снизилось на 15%. «Мы видим ту же картину, что и в 2021 году,— продажи по-прежнему привязаны к сезонности и выходу новинок»,— отмечает он.

Потеря лицензий в сегменте комиксов будет ощущаться в 2023 году, ожидают в сети «Читай-город—Буквоед». «Сейчас выходят серии по тем лицензиям, которые были куплены ранее. Но мы ищем пути замещения и надеемся на активное издание комиксов корейских и китайских авторов»,— говорят в компании. Читатель это ощутит только в 2023–2024 годах, когда контракты подойдут к концу, а новые не продлят, объясняет Дмитрий Утробин. «Сейчас главный стимул рынка — это азиатские комиксы»,— говорит он. Денис Лопатников оценивает долю зарубежных изданий, которые остановили поставку новинок, в продажах в 50–60%. «Остатки не бесконечны, и тиражи изданных комиксов не настолько велики, чтобы обеспечить нас на весь 2023 год, но я уверен, что в этот период найдутся издательства, готовые к сотрудничеству с нами»,— отмечает он.

Частично компенсировать потерю комиксов Marvel ритейлеры рассчитывают за счет российских авторов. «Например, комиксы автора Федора Нечитайло показывают стабильно высокие продажи, а после релиза фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" в 2021 году интерес к российским комиксам возрос в разы»,— говорит представитель компании «Читай-город—Буквоед». В Ozon отмечают, что фактором роста спроса на серию в 2023 году может стать выход приквела фильма. В первой половине года в топ-5 самых популярных книг в художественной литературе на Ozon вошел комикс российского автора «Земля королей», а сейчас топ самых популярных комиксов за девять месяцев на 50% формируют комиксы российских авторов, утверждают в компании. Однако в некоторых сегментах импортозамещение будет даваться сложнее, ожидают участники рынка. Некоторые европейские издательства «заморозили» проекты, отмечает Дмитрий Утробин: «На рынке станет меньше детских комиксов, а их достаточно трудно заменить качественными аналогами».

Валерия Лебедева