Комиксы выходят в сером

Участники книжного рынка и маркетплейсы говорят о возросшем интересе россиян к азиатским комиксам: манга, манхва и маньхуа. Ситуация привела к развитию пиратских схем в этом сегменте. Пираты покупают в Азии экземпляры или скачивают интернет-версии комиксов, снабжают их переводом из любительских групп в интернете, печатают в типографиях, а затем продают через маркетплейсы и классифайды, не заключая лицензионных договоров с иностранными правообладателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Участники книжного рынка фиксируют постепенное снижение интереса россиян к западным комиксам. Так, по словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, в марте этого года доля комиксов в группе «Эксмо-АСТ» составила 15,06% от всех продаж, при этом по итогам 2022 года этот показатель составлял 16,42%. Господин Новиков также напомнил, что продажи комиксов американской Marvel упали по итогам 2022 года на 15%.

В «Комильфо» (подразделение «Эксмо-АСТ») связывают тенденцию со смещением фокуса внимания аудитории в сторону азиатских комиксов: по данным компании, спрос на них в феврале этого года вырос на 200% в годовом выражении. Лидирующие позиции в сегменте традиционно занимают японские сёнен манга — истории, ориентированные на мальчиков-подростков, также растет популярность китайского варианта маньхуа и корейского — манхва, говорят в «Комильфо». Руководитель редакционной группы «Комиксы» издательства МИФ Анна Сивцева отмечает рост количества азиатских комиксов в портфеле. «В прошлом году мы запустили две серии манхвы, в этом в продаже уже появились вторые тома. Также в этом году мы планируем запустить и новые серии»,— рассказывает госпожа Сивцева.

Тренд подтверждают представители маркетплейсов: в «Яндекс.Маркете» сообщили, что в первом квартале 2023 года продажи азиатских комиксов на площадке выросли в 20 раз в годовом выражении. «Продажи комиксов и манга на площадке стабильно растут с высокой базы и быстрее всей категории "Книги" примерно в 1,5 раза»,— добавляют в Ozon.

Растущий интерес россиян к азиатским комиксам привел к развитию пиратского сегмента этого рынка, говорят источники “Ъ”. По словам собеседника “Ъ” в одном из бюро, которое занимается переводом комиксов, участники пиратских схем самостоятельно завозят в Россию экземпляры изданий или покупают цифровые копии в интернете, после чего заказывают у бюро профессиональный перевод, а чаще берут готовый любительский из профильных сообществ в интернете. Один из участников подобных групп рассказал, что «переведенную нами манга распространяют без нашего ведома почти всегда». Затем пираты печатают комиксы небольшим тиражом в типографиях и продают через маркетплейсы и классифайды (Avito, Wildberries) или сообщества в социальных сетях под видом не нового, а уже использованного товара. В Avito и Wildberries не ответили на запрос.

Участники схемы экономят на лицензионных расходах и, как правило, плате за перевод. При этом цены у них доходят до 800–1000 руб. за экземпляр в мягкой обложке. В покупателях недостатка не ощущается, так как они получают либо еще не адаптированные официальными дистрибуторами издания, либо, наоборот, уже распроданные.

В издательстве XL Media сообщили, что сталкивались с такими продавцами на протяжении всего периода существования: «Мы предпринимали различного рода действия, если пиратство затрагивало именно наши лицензии». В «Эксмо-АСТ» связывают развитие пиратства в сегменте с большой стоимостью легальных копий иностранных комиксов. Стоимость одного комикса на английском языке у официальных дистрибуторов варьируется от 1,5 тыс. руб. (в мягкой обложке) до 5 тыс. руб. (в твердом переплете). «Что касается покупки книг в интернете, их перевода, издания на русском и их распространения на разных площадках, то тут, по сути, речь идет о пиратстве в бумажном формате, с которым маркетплейсы активно борются»,— рассказали в пресс-службе компании.

Юлия Юрасова