Застройщик проиграл спор за участок под элитным ЖК в Олимпийском парке Сириуса

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры признал ничтожным договор аренды земельного участка перед стадионом «Фишт», на котором возводится жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence. Решение опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Девелопером проекта является Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс», СМИ связывают компанию с именем экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Признав заключенный между застройщиком и Росимуществом договор аренды ничтожным, суд постановил погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении участка правом аренды и ипотекой в пользу Росбанка, банка ДОМ.РФ, госкорпорации ВЭБ.РФ и ВТБ. Финансовые структуры являются основными кредиторами строительства, которое в 2022 году было оценено в 130 млрд руб. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, площадь участка составляет 10, 4 га, кадастровая стоимость – 2,5 млрд руб., земля находится в федеральной собственности.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрировано в пгт Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин.

Ранее в пресс-службе Mantera Seaview Residence рассказали, что проект реализуется в соответствии с 214-ФЗ с применением эскроу-счетов, несмотря на судебные разбирательства, строительство и финансирование объекта идет по графику.

Кроме того, «Ъ-Кубань» сообщал, что в конце февраля также по иску Генпрокуратуры Краснодарский краевой суд отменил Правила землепользования и застройки Сочи в части отнесения этого участка к землям под строительство недвижимости.

Как отмечается в судебном акте, согласно генплану Сочи, участок находится в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования, однако Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) с учетом поправок отнесли его к землям под застройку. В период действия решений Городского собрания Сочи ПЗЗ с декабря 2011 года «противоречили генеральному плану г. Сочи и документации по планировке территории, нарушали публичные интересы, права и законные интересы неопределенного круга лиц». Кроме того, часть земельного участка входила в санитарно-защитную зону стадиона «Фишт», а весь участок полностью находился в границах первого и второго округов горно-санитарной охраны курорта, ограничения которых не допускали жилищное или гостиничное строительство, говорится в документе.

Ранее эксперт «Ъ-Кубань» высказал мнение, что совокупность этих обстоятельств создает возможности для прокуратуры в дальнейшем поставить под сомнение законность выдачи разрешения на строительство ЖК.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram