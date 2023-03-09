Из-под Mantera выбивают землю

Генпрокуратура России требует признать недействительным договор аренды земельного участка под строящимся комплексом deluxe-класса Mantera Seaview Residence в Сириусе. Соответствующий иск принял к производству Арбитражный суд Краснодарского края. Арендатором выступает компания, которую связывают с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Представители Mantera Seaview Residence уверяют, что права покупателей защищены 214-ФЗ, а строительство идет по графику. Юристы отмечают, что в случае признания договора аренды ничтожным судьба комплекса будет решаться в суде отдельно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик на заемные средства в размере 130 млрд руб. возводит на первой линии комплекс резиденций, пентхаусов и вилл

Фото: наш.дом.рф Застройщик на заемные средства в размере 130 млрд руб. возводит на первой линии комплекс резиденций, пентхаусов и вилл

Фото: наш.дом.рф

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) 22 марта рассмотрит дело о расторжении договора аренды земельного участка под строящимся комплексом элитных апартаментов Mantera Seaview Residence в Сириусе. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. С соответствующим иском в интересах федеральной территории (ФТ) Сириус обратился заместитель генерального прокурора России. Арендатором и застройщиком участка является ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять Плюс"», сообщается в материалах дела.

Как указано в системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрировано в пгт Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин. Бенефициаром указан Александр Скок, которого СМИ называют бизнес-партнером бывшего главы Кубани, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Выручка компании в 2021 году составила 31,1 млн руб., чистый убыток — 346,4 млн руб. Господин Скок также владеет АО «Сочи-Парк» и другими фирмами.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь спорного участка составляет чуть более 10 га, кадастровая стоимость — 2,5 млрд руб. Он расположен на Олимпийском проспекте (первая береговая линия). Вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание. Земля находится в федеральной собственности. В 2021 году на участке начали возводить ЖК Mantera Seaview Residence. Комплекс состоит из резиденций разных площадей, а также пентхаусов и вилл. В проектной декларации указано, что объект готов на 80%, ввести ЖК в эксплуатацию планируют во втором квартале 2024 года.

Генпрокуратура просит суд признать ничтожной сделку об аренде земельного участка, оформленную шесть лет назад распоряжением МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее, а также погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении земельного участка правом аренды и ипотекой Банка ВТБ, Банка ДОМ.РФ, Росбанка и госкорпорации ВЭБ.РФ. Финансовые структуры являются основными кредиторами строительства, которое в 2022 году было оценено в 130 млрд руб.

По ходатайству истца АСКК принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости.

В пресс-службе Mantera Seaview Residence сообщили «Ъ-Кубань», что, несмотря на судебное разбирательство, строительство и финансирование проекта идет по графику: «Проект реализуется в соответствии с 214-ФЗ с применением эскроу-счетов. Права покупателей защищены. Пользование земельным участком осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых актов, условия пользования соблюдаются в полном объеме».

Руководитель практики «Недвижимость. Земля. Строительство» адвокатской конторы «Сотниковы и Партнеры» Елена Сотникова говорит, что на данном этапе судопроизводства можно предположить, что спор возник из-за разрешенного использования земельного участка, которое может не соответствовать цели использования земли, указанной в договоре аренды, или запрета на строительство многоквартирных жилых домов в рекреационной зоне, что посягает на публично-правовые интересы.

«Интересен также вопрос о сроке исковой давности по такому требованию, по закону — три года с момента начала исполнения сделки. Для третьего лица — с момента, когда оно должно было узнать о нарушении своего права. Информация об аренде земельного участка — публична и имеется в реестрах. Следовательно, можно предположить, что истец должен был узнать о сделке после ее регистрации. Однако в суд он обратился только в 2023 году»,— отмечает юрист.

Госпожа Сотникова добавляет, что в случае признания договора аренды ничтожным судьба жилого комплекса будет решаться в суде отдельно, так как ЖК возводится при наличии разрешения на строительство, если часть апартаментов в нем уже продана, то здесь затронуты интересы и их приобретателей.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram