Суд отменил разрешение властей Сочи на строительство ЖК в Олимпийском парке

Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры РФ отменил Правила землепользования и застройки Сочи в части отнесения участка, на котором возводится жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence перед стадионом «Фишт», к землям под строительство недвижимости. Об этом сообщает в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Текст судебного акта появился на сайте инстанции в пятницу, само решение было принято в конце февраля.

Как следует из материалов дела, заместитель генпрокурора РФ обратился в суд с административным иском к Городскому собранию Сочи в защиту интересов неопределенного круга лиц и потребовал признать муниципальные Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) недействительными в части отнесения земельного участка в Олимпийском парке площадью 10, 4 га к территориальным зонам малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также жилой и общественно-деловой зоне.

Земельный участок, кадастровый номер которого упоминается в судебном акте, в соответствии с информацией сервиса «Яндекс. Карты», расположен на Олимпийском проспекте между стадионом, набережной с пляжем «Розы Хутор» и учебным центром «Сириус», на нем находится жилой комплекс Mantera Seaview Residence. Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, его кадастровая стоимость составляет 2,5 млрд руб., земля находится в федеральной собственности.

Замгенпрокурора обосновал свой иск тем, что территориальное зонирование осуществлено с нарушением закона и вопреки генеральному плану Сочи, что привело к застройке участка коммерческими капитальными объектами и нарушению прав граждан на благоприятную комфортную среду, а также доступ к территориям общего пользования.

Привлеченные в дело заинтересованными лицами ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"», АО «Сочи-Парк», Росбанк и банк ДОМ.РФ просили в иске отказать. Территориальное управление Росимущества, власти Сочи и ФТ Сириус требования Генпрокуратуры полностью поддержали. Позиция по делу также привлеченных госкорпорации ВЭБ.РФ и ВТБ не обозначена.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрировано в пгт Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин. АО «Сочи-Парк» владеет ООО «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"» через ООО «Сочи-парк курорт». По информации СПАРКа, конечным бенефициаром через ряд компаний является владеющий рядом других фирм Александр Скок.

Как отмечается в судебном акте, согласно генплану Сочи, участок находится в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования, однако Правила землепользования и застройки с учетом поправок отнесли его к землям под застройку. В период действия решений Городского собрания Сочи с декабря 2011 года «противоречили генеральному плану г. Сочи и документации по планировке территории, нарушали публичные интересы, права и законные интересы неопределенного круга лиц», пишет крайсуд. Кроме того, часть земельного участка входила в санитарно-защитную зону стадиона «Фишт», а весь участок находился в границах первого и второго округов горно-санитарной охраны курорта, ограничения которых не допускали жилищное или гостиничное строительство, говорится в документе.

Сделав эти выводы, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал ПЗЗ Сочи в части отнесения участка недействующими со дня принятия. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано до 22 марта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Генпрокуратура оспаривает договор аренды этого же участка специализированным застройщиком «Сочи-Парк пять плюс», в дело привлечены те же самые лица. Надзорное ведомство просит суд признать ничтожной сделку и погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении участка правом аренды и ипотекой в пользу банков. Финансовые структуры являются основными кредиторами строительства, которое в 2022 году было оценено в 130 млрд руб.

В пресс-службе Mantera Seaview Residence редакции сообщили, что проект реализуется в соответствии с 214-ФЗ с применением эскроу-счетов, несмотря на судебные разбирательства, строительство и финансирование объекта идет по графику. Однако, как ранее отмечалось, по ходатайству истца Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости.

Руководитель практики правового сопровождения предпринимательства МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» Константин Ткаченко полагает, что решение Краснодарского краевого суда по ПЗЗ, если устоит в апелляции и вступит в силу, может быть использовано в качестве преюдиционного в процессе о расторжении договора аренды и сносе здания.

«Совокупность выводов суда о нахождении спорного земельного участка в особо охраняемых зонах и отсутствии у уполномоченного органа права на выдачу разрешения на строительство создает возможности для прокуратуры в дальнейшем поставить под сомнение законность выдачи разрешения на строительство, а также законность использования земельного участка и, как следствие, создать основания для расторжения договора аренды земельного участка и сноса здания как незаконно возведенного. Но говорить о том, что впоследствии будет поставлен вопрос о сносе объекта, пока рано»,— добавил он.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram