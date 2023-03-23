Что происходит после ввода войск России на Украину. День 393-й

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить Владимиром Путиным в ближайшие пару дней по телефону. Они обсудят зерновую сделку. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине. Чехия исчерпала силы для помощи Украине, заявил чешский президент Петр Павел. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:26. Идея создать вокруг Запорожской атомной станции демилитаризованную зону не рассматривается, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

9:16. США боятся быть «загнанными в угол» из-за проявляемого скептицизма по поводу китайского плана по урегулированию ситуации на Украине, полное отрицание этого вопроса может помочь Китаю доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

9:01. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал совершенный в Мелитополе взрыв терактом.

8:53. Сотрудник полиции пострадал из-за взрыва в Мелитополе, сообщили в Главном управлении МВД по Запорожской области. Ранее городская администрация сообщила, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.

8:53. Чехия продлит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2024 года — «Ведомости».