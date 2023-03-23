Президент Финляндии подписал законы о вступлении республики в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Глава государства подписал «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора» и «Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала. Приверженность вышеупомянутым соглашениям», следует из повестки заседания правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё (в центре)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva, Reuters Саули Ниинистё (в центре)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva, Reuters

Финский парламент одобрил вхождение страны в состав НАТО 1 марта 2023 года. Для присоединения страны к альянсу необходимо согласие всех 30 стран НАТО. 27 марта парламент Венгрии проголосует по заявке Финляндии о вступлении в альянс.17 марта о решении начать ратификацию вступления Финляндии в НАТО объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила на сегодняшнем брифинге, что решение Финляндии вступить в НАТО усугубляет военно-политическую обстановку в регионе. «Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу»,— сказала госпожа Захарова.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. 22 марта депутаты парламента Швеции большинством голосов одобрили присоединение королевства к НАТО. В конце октября 2022 года финская сторона обещала вступить в НАТО «рука об руку» со Швецией. На фоне нарастающей напряженности в отношениях со Швецией Реджеп Тайип Эрдоган в январе дал понять, что Анкара может поддержать Хельсинки раньше Стокгольма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Эрдни Кагалтынов