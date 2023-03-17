Турция проведет голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до 14 мая

Турция может провести в парламенте голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с финским президентом Саули Ниинистё. Голосование должно пройти до выборов президента Турции, которые состоятся 14 мая.

«Нам пришлось отделить заявку Финляндии от Швеции, потому что там не было таких проблем. Мы показали свое позитивное отношение к Финляндии подписью, которую мы поставили. После этого комиссия, потом генеральная ассамблея турецкого парламента будет рассматривать документ. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос до выборов. Пусть это будет благоприятно для наших стран»,— сказал президент Турции.

По словам господина Эрдогана, НАТО станет сильнее благодаря членству Финляндии. Комментируя вопрос вступления Швеции в НАТО, он заявил: «Премьер-министр Швеции может быть хорошим человеком, но мы не сможем сказать "да" ее членству в НАТО, если они не будут рядом с нами по борьбе с терроризмом».

Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО 1 марта. Обсуждение вступления Швеции в НАТО остановилось после акций с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме с участием датско-шведского активиста ультраправой и антиисламистской партии Hard Line Расмуса Палудана.

О расширении альянса — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Анастасия Ларина