Зарубежные СМИ: Стоило ли ФРС повышать ставку?

В американском Минфине не исключили, что крах Silicon Valley Bank — не последний в банковской системе. Кроме того, глава министерства Джанет Йеллен заявила, что власти не планируют страховать все депозиты. До этого Минфин обещал поддержать вкладчиков обанкротившихся SVB и Signature Bank. Пока госпожа Йеллен выступала в Конгрессе, в Федеральной резервной системе огласили решение по ключевой ставке. Ее подняли на четверть пункта восьмой раз за год. Ставка достигла 5% — максимума за 16 лет. Повышение ставки стало одной из главных тем в американских СМИ. И хотя решение было ожидаемым, журналисты и аналитики не исключают, что Федрезерв мог допустить ошибку. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Как пишет The New York Times, риторика главы ФРС была осторожной и неопределенной, что неудивительно: решать нужно две противоположные проблемы. С одной стороны, Федрезерв намерен бороться с инфляцией. С другой, именно высокие ставки отчасти добили Silicon Valley Bank и запустили банковский кризис. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что дальнейшее повышение «возможно оправдано». И ключевое слово здесь — «возможно» — потому что регулятор этого не знает.

The Wall Street Journal приводит два сценария, при которых шаги Федрезерва не увенчаются успехом. Во-первых, есть риск, что сейчас ФРС сработала слишком резко, но в дальнейшем намерена смягчить стратегию. А это может свести на нет все предыдущие усилия регулятора. Газета вспоминает ситуацию конца 80-х — начала 90-х. Тогда ФРС после обрушения рынков начала поднимать ставки, а потом быстро их снизила. От кризиса не осталось следа, но инфляция разогналась. Политику снова пришлось ужесточать, и это привело к рецессии.

Другой риск в том, что ФРС, возможно, недооценивает хрупкость банковской системы. И своими действиями регулятор только усугубил эту проблему, отмечает Bloomberg. Усиливают беспокойство и заявления Минфина. Джанет Йеллен дала понять, что всеобщего страхования депозитов ждать не стоит, и в случае новых проблем всех вкладчиков защитить не получится. Рынок отреагировал распродажей, и банковский сектор завершил торговый день падением на 1,5%.

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