Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зарубежные СМИ: Стоило ли ФРС повышать ставку?

23 марта, четверг

В американском Минфине не исключили, что крах Silicon Valley Bank — не последний в банковской системе. Кроме того, глава министерства Джанет Йеллен заявила, что власти не планируют страховать все депозиты. До этого Минфин обещал поддержать вкладчиков обанкротившихся SVB и Signature Bank. Пока госпожа Йеллен выступала в Конгрессе, в Федеральной резервной системе огласили решение по ключевой ставке. Ее подняли на четверть пункта восьмой раз за год. Ставка достигла 5% — максимума за 16 лет. Повышение ставки стало одной из главных тем в американских СМИ. И хотя решение было ожидаемым, журналисты и аналитики не исключают, что Федрезерв мог допустить ошибку. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Как пишет The New York Times, риторика главы ФРС была осторожной и неопределенной, что неудивительно: решать нужно две противоположные проблемы. С одной стороны, Федрезерв намерен бороться с инфляцией. С другой, именно высокие ставки отчасти добили Silicon Valley Bank и запустили банковский кризис. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что дальнейшее повышение «возможно оправдано». И ключевое слово здесь — «возможно» — потому что регулятор этого не знает.

Можно ли считать крах SVB предвестником глобальной рецессии

Можно ли считать крах SVB предвестником глобальной рецессии

The Wall Street Journal приводит два сценария, при которых шаги Федрезерва не увенчаются успехом. Во-первых, есть риск, что сейчас ФРС сработала слишком резко, но в дальнейшем намерена смягчить стратегию. А это может свести на нет все предыдущие усилия регулятора. Газета вспоминает ситуацию конца 80-х — начала 90-х. Тогда ФРС после обрушения рынков начала поднимать ставки, а потом быстро их снизила. От кризиса не осталось следа, но инфляция разогналась. Политику снова пришлось ужесточать, и это привело к рецессии.

Другой риск в том, что ФРС, возможно, недооценивает хрупкость банковской системы. И своими действиями регулятор только усугубил эту проблему, отмечает Bloomberg. Усиливают беспокойство и заявления Минфина. Джанет Йеллен дала понять, что всеобщего страхования депозитов ждать не стоит, и в случае новых проблем всех вкладчиков защитить не получится. Рынок отреагировал распродажей, и банковский сектор завершил торговый день падением на 1,5%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...