«Канарейки» финансового кризиса

Credit Suisse займет $54 млрд у швейцарского Центробанка на фоне плохой отчетности. Также один из крупнейших банков Европы предложил швейцарскому регулятору выкупить долг. Речь идет о сумме до $3 млрд. Похожая ситуация прежде сложилась и в США: проблемы выявили только у двух организаций, но инвесторы посчитали нужным продать акции всех компаний сектора. Можно ли считать это кризисом? Вопросы экономистам задавал Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kori Suzuki, Reuters Фото: Kori Suzuki, Reuters

15 марта бумаги Credit Suisse рухнули на 20%, спровоцировав обвал котировок и других европейских игроков. Это произошло после того, как банк объявил о проблеме с ликвидностью. Один из крупнейших инвесторов — Национальный банк Саудовской Аравии, к которому обратились за помощью, отказался проводить докапитализацию за свой счет.

Начнем с метафоры. У шахтеров раньше был такой метод проверки воздуха: в шахту запускали канарейку, и, если она падала на землю без сознания, это означало наличие ядовитых примесей и повышенную опасность для рабочих. Создатель так называемого всепогодного портфеля, инвестор Рей Далио в интервью Bloomberg заявил, что крах Silicon Valley Bank — это канарейка в шахте, которая может обернуться эффектом домино. Российский миллиардер Олег Дерипаска посчитал сравнение слишком мягким и написал в Telegram, что канарейка в шахте уже сдохла, а «метастазы этого кризиса пойдут по всему миру». Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин с этим не согласен:

«Системного банковского кризиса все-таки не происходит. Спасли, прежде всего, вкладчиков на суммы, которые выше страхования, и оттока не произошло. Другой механизм — это взаимное банковское кредитование. В Америке оно не такое мощное, чтобы кризис относительно среднего банка — SVB — привел к каким-то последствиям для других финансовых организаций. А история с Credit Suisse вообще началась раньше, это единственный банк в Европе, который подошел так близко к неплатежеспособности и, скорее всего, будет как-то реорганизован или закрыт».

Но инвесторов было не остановить. Помимо десятка организаций в США, распродажи начались в бумагах европейских банков: BNP Paribas, Societe Generale, Deutsche Bank и другие потеряли около 10%. Кому-то такая реакция может показаться преждевременной, но это не совсем так. Банки скупают казначейские облигации. Когда ключевая ставка растет, они, как правило, теряют в цене. В результате портфель компании ощутимо сокращается. Нетрудно подсчитать: еще в июле 2022 года ставка ЕЦБ была 0%, а теперь —3%. И сегодня, как ожидается, регулятор снова ее поднимет. Поэтому инвесторов можно понять, рассуждает стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян:

«Инвестор видит, как регуляторы в США и ЕС повышают ставки, это имеет определенные негативные последствия. Поэтому возникает страх, что это только начало. Заголовки многих изданий генерируют опасения, что текущие проблемы у некоторых банков могут быть системными и глобальными. Рынки уже закладывают с вероятностью около 50%, что ФРС не повысит ставку на ближайшем заседании — это наиболее явный положительный момент».

Впрочем, распродажу на рынке нельзя назвать кризисом. На эту тему выступил и главный экономист Moody’s Марк Занди. Он считает, что нынешнюю ситуацию от 2008 года отличает несколько важных деталей. Во-первых, тогда проблемы возникли сразу у всех участников рынка. Во-вторых, с тех пор нормы банковского регулирования стали строже. В-третьих, в этот раз власти оперативно взяли ситуацию под контроль и не допустили паники. В России тоже наблюдалась реакция фондового рынка, но из-за изоляции рисков для операционной деятельности банков нет. Есть даже плюсы, уверен глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков:

«По большому счету я вижу плюсы. Поскольку мир, насытившись пустой денежной массой, будет искать более здоровые способы вложений без рисков возможного взрыва финансового пузыря. В этом плане Россия становится местом притяжения, местом интереса, поскольку, вкладывая в ее богатейший ресурсный потенциал, возможности экономического развития, можно очень неплохо заработать».

Это, конечно, спорный тезис, особенно учитывая ограничения для недружественных нерезидентов. Да и рынок в России полон сюрпризов — чего только стоит инициатива собрать налог на сверхдоходы. Поставить на спокойствие в банковской сфере тоже было бы опрометчиво, ведь компании публикуют отчетность в ограниченном формате или не публикуют вовсе. Так что США в России кризис вряд ли спровоцируют.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".