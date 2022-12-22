Губернаторов призвали к ответу о мэрах

Фракция КПРФ в Ульяновской облдуме предложила вернуть прямые выборы мэров крупных городов региона, включая его столицу. Подобные попытки местные коммунисты предпринимали и раньше, но нынешняя — первая при губернаторе от КПРФ Алексее Русских. И хотя сам он пока не прокомментировал инициативу однопартийцев, в его администрации возвращение к прямым выборам считают «несвоевременным». Дискуссия о судьбе этого института ведется и в других регионах: например, новосибирский губернатор Андрей Травников не против его отмены, а хабаровский Михаил Дегтярев ратует за сохранение (в обеих региональных столицах мэров пока выбирают горожане).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно внесенному КПРФ законопроекту, прямые выборы мэров предлагается вернуть во всех трех городских округах Ульяновской области — Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. «Это даст более объективную кандидатуру, отвечающую чаяниям населения. Сегодняшняя гордума, где более 90% мест принадлежат "Единой России", не может занимать объективную позицию, выбирая мэра из представленных комиссией кандидатов»,— объяснил «Ъ»соавтор проекта, лидер фракции КПРФ Виталий Кузин.

Прямые выборы мэра Ульяновска были отменены летом 2010 года по инициативе единороссов. В 2013-м их вернули, но избрать «народного» градоначальника не успели, так как уже в 2014 году вновь по инициативе ЕР была учреждена должность сити-менеджера. А в 2017 году депутаты решили отказаться и от нее, установив, что главы городских округов избираются депутатами из числа кандидатов, отобранных специальной комиссией.

Коммунисты дважды пытались отыграть все назад. Впервые аналогичный нынешнему законопроект вносился еще в 2019 году, но был отправлен на доработку. В 2020-м он дошел до рассмотрения, но принят не был, поскольку фракция ЕР проголосовала против. Тогда регионом руководил губернатор-единоросс Сергей Морозов, которого в апреле 2021 года сменил член КПРФ Алексей Русских.

Виталий Кузин заявил «Ъ», что «по логике» господин Русских, являясь членом ЦК КПРФ, должен поддерживать возвращение прямых выборов мэра, поскольку этот пункт входит в программу партии. «Но у глав регионов может быть другая логика, и с ним этот вопрос не обсуждался»,— добавил коммунист.

В пресс-службе губернатора не смогли предоставить «Ъ» его комментарий по поводу инициативы однопартийцев. Вице-губернатор по внутренней политике Александр Коробко сказал «Ъ», что «идея возврата прямых выборов глав городов, безусловно, должна быть коллегиально рассмотрена», хотя действующая модель эффективна тем, что «глава города сосредотачивает усилия непосредственно на хозяйственной деятельности, не уходя в популизм». «Но сейчас, на мой взгляд, это решение несвоевременно из экономических соображений»,— заявил чиновник, подчеркнув, что на проведение прямых выборов уходит примерно 50 млн руб. Отметим, что сейчас пост ульяновского градоначальника вакантен: бывший мэр Дмитрий Вавилин досрочно сложил полномочия в конце ноября.

Вопрос о порядке выборов мэров вновь стал актуальным после отмены всенародного голосования в Томске, который был одной из семи региональных столиц, где сохранялось прямое волеизъявление (наряду с Новосибирском, Улан-Удэ, Абаканом, Анадырем, Якутском и Хабаровском). Поправки, заменяющие прямые выборы конкурсной процедурой, были внесены местными единороссами в октябре и получили поддержку только что избранного томского губернатора Владимира Мазура (ЕР). «В сегодняшних условиях считаю выборы через конкурс более предпочтительными»,— заявил он, сославшись на опыт других муниципалитетов и низкую явку на выборах.

Вероятность аналогичных реформ сразу стали обсуждать и в других городах, особенно в Хабаровске, где выборы мэра запланированы на сентябрь 2023 года, и в Новосибирске, где они пройдут в 2024-м. 16 декабря новосибирский губернатор Андрей Травников (ЕР) заявил на пресс-конференции, что «относится к этой теме как к возможной». «Никаких препятствий (для отмены прямых выборов.— “Ъ”) не вижу»,— сказал он. Напомним, с 2014 года Новосибирском руководит коммунист Анатолий Локоть, который дважды побеждал на прямых выборах, в последний раз — в 2019 году с результатом более 50% голосов.

Член президиума политсовета новосибирского отделения ЕР, первый вице-спикер законодательного собрания Андрей Панферов заверил «Ъ», что партия не выступала с инициативой отменить прямые выборы мэра Новосибирска и не получала подобных предложений от общественных организаций. Анатолий Локоть слова губернатора пока не комментировал.

В Хабаровске почву для отмены прямых выборов мэра подготовили еще в конце прошлого года. Тогда с подачи правящей в регионе ЛДПР краевая законодательная дума разрешила муниципальным депутатам самостоятельно определять модель избрания градоначальника. Во времена губернаторства Сергея Фургала (ЛДПР) прямой порядок волеизъявления граждан был обязательным, однако с приходом его однопартийца Михаила Дегтярева у депутатов появился выбор — избирать мэра напрямую или через конкурс. Решение остается за гордумой Хабаровска.

По словам источника «Ъ» в муниципальном парламенте, либерал-демократы были готовы провести реформу почти сразу, но этому помешал раскол во фракции ЛДПР: десять депутатов, якобы близких к горадминистрации, перешли в ЕР, лишив своих бывших соратников по партии квалифицированного большинства, необходимого для изменения устава.

Напомним, сейчас пост градоначальника занимает единоросс Сергей Кравчук, победивший в 2018 году на прямых выборах с 40% голосов.

Газета «Ведомости» ранее писала, что Михаил Дегтярев является сторонником отмены прямых выборов мэра Хабаровска. Однако в среду во время прямой линии он заявил, что это «полная ерунда». «Я, как хабаровчанин, выступаю за прямые выборы мэра. Это полномочие городской думы, это их решение — быть или не быть. Но я свое мнение высказал — я за прямые выборы мэра»,— повторил губернатор. По его словам, прошлогодние поправки были приняты для северных районов, «но в Хабаровске никакой труднодоступной местности нет»: «Живем компактно, нас 620 тыс. Уж выберем как-нибудь мэра».

Андрей Прах; Сергей Титов, Ульяновск; Валерий Лавский, Новосибирск; Эрнест Филипповский, Хабаровск