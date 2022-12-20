Тарифы не объединяются

Идея правительства по переводу ряда регионов на единые тарифы за передачу электроэнергии не сработала. Предполагалось, что в смежных регионах более успешный субъект будет повышать тарифы, что позволит отстающему их снижать. Однако создать единые тарифы удалось только в шести регионах из десяти, а в трех случаях неожиданно пришлось выделять госсубсидии для снижения тарифа. Идея единых тарифов изначально выглядела сомнительно, говорят аналитики, предупреждая, что отменить бюджетные дотации будет крайне сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительству не удалось в первоначальном виде осуществить идею по созданию единых тарифов за передачу электроэнергии в ряде регионов. Два года назад вице-премьер Юрий Борисов, тогда курирующий энергетику, предлагал создать единые тарифы в смежных субъектах РФ для «снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки» (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года). В более успешном регионе тариф должен был вырасти, а в отстающем — снизиться.

Власти хотели объединить десять регионов, в том числе Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Туву с Иркутской областью. Однако на единые тарифы перешли лишь шесть из них. В 2021 году Курганская область объединилась с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО, Калмыкия — с Ростовской областью, а Алтай — с Алтайским краем. Регионы могут установить тарифы на одном уровне, если имеют такую договоренность, пояснили “Ъ” в ФАС: «Таким образом обеспечивается снижение тарифной разрозненности между регионами». В Калмыкии тарифы упали на 8%, в Курганской области — на 28%, в Алтае — на 48%.

Перевод Алтая и Алтайского края на единые тарифы неожиданно потребовал бюджетных субсидий. С 1 декабря по конец 2023 года субсидия для Алтайского края составит 223,17 млн руб., а для Алтая — 250,83 млн руб., следует из тарифных решений местных регуляторов. Субсидия будет выделяться до 2026 года включительно.

Субсидии понадобились и Туве, с которой вообще никто не объединился. В 2020 году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что не согласится на объединение с Тувой, поскольку в Туве ставка упадет на 85%, а в Иркутской области — вырастет на 4%. Субсидия на компенсацию выпадающих доходов сетевых компаний Тувы с 1 декабря до конца 2023 года — 560,6 млн руб., следует из решения местного регулятора.

Ситуация в Алтае и Алтайском крае, получивших субсидию, свидетельствует, что обеспечить выравнивание тарифов в России без привлечения бюджета, скорее вcего, невозможно, считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. При этом непонятно, почему одни регионы получают субсидию из бюджета, тогда как другие вынуждены увеличивать тарифы для своих потребителей, компенсируя расходы соседей, недоумевает аналитик. Такой подход создает стимулы к ориентации именно на бюджетное финансирование, но, очевидно, масштабировать логику бюджетных компенсаций на всю страну не получится из-за колоссальных сумм потенциальных расходов. «Чем выше будут эти расходы, тем более актуальным будет вопрос эффективности таких трат»,— считает господин Сасим.

Прямое выделение субсидий региону для снижения тарифов переносит проблемы ликвидации перекрестного субсидирования на бюджет, отмечает Сергей Сасим: «Теперь отменить субсидию будет возможно либо за счет социально недопустимого роста тарифов для населения, либо путем возврата тарифов небытовых потребителей к прежним уровням, что тоже будет выглядеть странно и вряд ли добавит популярности тому, кто примет такое решение».

«Снижать тарифы в отдельных регионах за счет соседей или бюджетных субсидий непродуктивно: причина проблемы не устраняется, а лишь маскируется, прозрачность тарифного регулирования снижается, поощряется неэффективность энергокомпаний и в итоге средств требуется все больше и больше»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). В ассоциации полагают, что при необходимости помощь должна быть «адресной со встречными обязательствами для регионов и компаний и жестким контролем над их выполнением». По мнению ассоциации, основными выгодоприобретателями такой помощи являются, как правило, энергокомпании, поскольку для появления промышленности требуются не только приемлемые энерготарифы, но и более важные условия — отсутствие административных барьеров, удобная логистика, доступ к финансированию.

Полина Смертина