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Коммерсантъ FM
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Дорогая передача

Два десятка регионов подняли сетевой энерготариф для бизнеса сверх предельного уровня

Доплата компаний за низкие тарифы на электроэнергию для населения может существенно увеличиться. В текущем году сразу в 21 регионе РФ сетевые тарифы для бизнеса выросли на 10–20%, превысив предельный общероссийский уровень индексации. Причинами стали высокая инфляция, необходимость компенсации накопленных выпадающих доходов сетевых компаний и запрет на увеличение тарифов для населения. В результате объем нагрузки на коммерческих потребителей в этих регионах, по оценкам аналитиков, увеличится как минимум на 18%, до 95 млрд руб.

Перекрестное субсидирование граждан бизнесом в энергетике укрепляется и расширяется

Перекрестное субсидирование граждан бизнесом в энергетике укрепляется и расширяется

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перекрестное субсидирование граждан бизнесом в энергетике укрепляется и расширяется

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса в 21 регионе РФ выросли выше общероссийского предельного уровня в 9%, следует из данных аналитической компании Time2Save. Регуляторы этих регионов увеличили одноставочные тарифы более чем на 10,5% по отношению к июлю—ноябрю 2022 года.

Самый высокий рост — сразу на 20% — произошел в Мордовии. В Кемеровской и Свердловской областях тарифы на высоком и среднем напряжениях увеличились на 18%. В Новгородской области — на 16–19%, а в Новосибирской, Пермской и Астраханской — почти на 16%.

В некоторых регионах, резко увеличивших сетевой тариф, подскочила и конечная цена электроэнергии. Для розничного потребителя она состоит из тарифа на передачу (около 50%), оптовой цены производства энергии (около 40%), сбытовой надбавки и оплаты других инфраструктурных услуг. Так, в Свердловской и Оренбургской областях цена для бизнеса на низком напряжении в декабре 2022 года увеличилась примерно на 10% месяц к месяцу, а в Мордовии и в Волгоградской области — примерно на 13%, в Новгородской — на 15%. В Ленинградской области для потребителей на среднем напряжении рост составил 10%, в Новгородской — на 14%.

В декабре 2022 года правительство провело незапланированную индексацию тарифов в пределах 9%. Регуляторы не могут увеличить тариф для населения сверх потолка, но имеют право превысить максимальный уровень для бизнеса. Следующая индексация намечена на 1 июля 2024 года.

Регионы и раньше пользовались правом превышения предельного уровня индексации тарифов для бизнеса, однако в текущем году количество таких решений выросло втрое. В 2022 году лишь семь регионов попросили более высокой индексации тарифов, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Обращают на себя внимание и сами величины превышения, отмечает аналитик. Он полагает, что регионы пошли на такой шаг из-за высокой инфляции и более длительного периода до нового пересмотра тарифов. На фоне этих факторов региональные власти, опасаясь проблем снижения надежности энергоснабжения, видимо, охотнее идут на превышение потолка, считает эксперт. В этот раз правительство установило единый потолок для всей страны, что не позволяет учитывать региональные особенности работы сетевых компаний.

В регионах с резким ростом сетевых тарифов для бизнеса заметно вырос и объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения). В общей сложности объем перекрестного субсидирования в 20 субъектах РФ увеличился на 18%, до 95 млрд руб., подсчитал Сергей Сасим. В зависимости от региона рост показателя составил от 6% в Кемеровской области до 58% в Омской области.

В ФАС сказали “Ъ”, что планируют завершить анализ информации о тарифных решениях в первом квартале и не могут подтвердить уровень перекрестного субсидирования в 95 млрд руб. Возможные превышения тарифа в регионах могут быть связаны «с необходимостью реализации инвестиционной программы и инфраструктурных проектов, доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, компенсации ранее накопленных выпадающих доходов регулируемых организаций», уточнили в службе.

«Регуляторы могут сдерживать сетевые тарифы и сокращать "перекрестку", но тарифные запросы монополий зачастую остаются без тщательного анализа актуальности и обоснованности расходов, и нагрузка на остальную экономику в итоге беспрепятственно растет»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии».

Правительство устанавливает допустимый размер перекрестного субсидирования, но в 2023 году ограничения расширили. Предельный уровень субсидирования разрешено увеличить на прогнозную потребительскую инфляцию, а также учесть динамику полезного отпуска для населения, указывает Сергей Сасим. «Прогресса в области снижения перекрестного субсидирования пока не наблюдается. Вместо развития адресной поддержки нуждающихся правительство вновь решило прибегнуть к практике наращивания перекрестного субсидирования всех бытовых потребителей»,— констатирует он.

Пока сложно прогнозировать, как изменится объем перекрестного субсидирования в России в следующем году, но перспектив его сокращения не просматривается. Так, в 2014 году предельный годовой уровень перекрестного субсидирования суммарно по стране составлял 229,38 млрд руб., а в феврале 2022 года правительство подняло его до 241,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 февраля 2022 года).

Полина Смертина

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