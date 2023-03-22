Бывшего начальника угрозыска попросили читать быстрее

Басманный суд Москвы ограничил бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко и его защитника Анастасию Саморукову во времени ознакомления с материалами уголовного дела. Экс-полицейский, которого следствие считает участником банды «теневого хозяина Анапы» Сергея Зиринова, находился в розыске с 2013 года и был задержан весной 2022-го. Игорь Нехаенко не признает себя виновным, его защита обжаловала решение суда об ограничении сроков изучения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Зиринов в Северо-Кавказском окружном военном суде (2016 год)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Зиринов в Северо-Кавказском окружном военном суде (2016 год)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Постановлением Басманного районного суда города Москвы обвиняемому Игорю Нехаенко и его защитнику Анастасии Саморуковой было предписано до 8 марта текущего года закончить ознакомление с материалами уголовного дела о соучастии Игоря Нехаенко в банде Сергея Зиринова, документ опубликован на сайте суда. Постановление не вступило в силу, адвокат Саморукова обжаловала его в Мосгорсуде, дата слушания пока не назначена.

Как следует из судебного акта, за 39 рабочих дней стороной защиты был изучен 61 том дела, обвиняемым было изучено 38 томов.

Следствие сочло такие темпы ознакомления неприемлемыми и обратилось в суд с ходатайством об ограничении сроков. Защитник Анастасия Саморукова не согласна с претензиями следователя, указывая на то, что в некоторые дни она не могла участвовать в изучении дела из-за занятости в других процессах, а ее подзащитный Игорь Нехаенко не имеет возможности читать дело быстрее, так как состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

Как ранее писал «Ъ», бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игорь Нехаенко подозревается в причастности к банде Сергея Зиринова, которого СМИ называли «теневым хозяином Анапы». Весной 2013 года, после покушения на атамана местного казачьего общества Николая Нестеренко, при котором был убит водитель потерпевшего, люди из окружения Сергея Зиринова и он сам были арестованы, а Игорь Нехаенко был объявлен в розыск.

В 2016 году Сергей Зиринов и трое его сообщников были осуждены за совершение четырех убийств и другие преступления. В марте 2022 года Игоря Нехаенко задержали. По версии обвинения, полицейский якобы использовал свои служебные полномочия в интересах членов банды.

Адвокат Анастасия Саморукова в настоящее время, как и в начале расследования, убеждена в невиновности Игоря Нехаенко.

«Изучив большинство материалов дела, я не обнаружила ни одного доказательства вины моего подзащитного. По версии следствия, он якобы осуществлял слежку за Николаем Нестеренко, прослушивая его телефонные переговоры, а затем якобы передавал данные членам банды. Но из документов в деле совершенно ясно следует, что прослушивание телефонных переговоров Николая Нестеренко проводилось на законных основаниях, в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Николай Нестеренко впоследствии был осужден за мошенничество»,— заявляет госпожа Саморукова.

По словам адвоката, в начальный период расследования дела о покушении на господина Нестеренко начальник уголовного розыска Анапы Игорь Нехаенко находился в госпитале МВД, при этом его ни разу не приглашали для дачи объяснений. «Когда мой подзащитный узнал, что в его доме во время его отсутствия прошли обыски, он понял, что следствие ведется предвзято, поэтому он не вернулся к своему месту жительства»,— рассказала адвокат Анастасия Саморукова.

Анна Перова, Краснодар