Начальника уголовного розыска искали девять лет

Басманный суд Москвы продлил до января 2023 года срок содержания под стражей бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко. Он обвиняется в участии в банде Сергея Зиринова, считавшегося «теневым хозяином» города-курорта, на счету которой несколько убийств. Силовик, по версии следствия, осуществлял слежку и прослушивание телефонов потенциальных жертв преступников. Защита экс-полицейского просила отпустить его под домашний арест, так как расследование фактически завершено. Однако суд не нашел оснований для изменения меры пресечения фигуранту, который был в розыске девять лет.

Игорь Нехаенко, бывший начальник отдела уголовного розыска управления МВД РФ по городу-курорту Анапа, останется в следственном изоляторе до 22 января 2023 года. Постановление о продлении меры пресечения вынес Басманный районный суд Москвы. Господин Нехаенко, который был задержан сотрудниками ФСБ в марте этого года, а затем арестован, обвиняется по трем статьям УК РФ — в бандитизме (ч. 3 ст. 109 УК РФ), соучастии в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Экс-полицейский, которого следствие считает участником банды бизнесмена Сергея Зиринова, которого в свое время называли «теневым хозяином Анапы», находился в розыске с 2013 года.

В ходе заседания Басманного суда защита Игоря Нехаенко просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, мотивируя свою позицию тем, что активная часть расследования дела завершена, поэтому, по словам адвоката Анастасии Саморуковой, ее подзащитный не может угрожать свидетелям или уничтожить доказательства. «Уведомления об окончании следственных действий я не получила, но, по нашим данным, сейчас не планируется мероприятий, на которые кто-то мог бы повлиять. Поэтому защита не видит оснований для продолжения содержания Игоря Нехаенко в СИЗО»,— пояснила “Ъ” адвокат Саморукова. Защитник считает, что Игорь Нехаенко невиновен. «При общении с ним у меня сложилось впечатление, что мой подзащитный — приличный человек»,— подчеркнула адвокат.

В ходе рассмотрения ходатайства о мере пресечения следователь СКР, который настаивал на продлении срока содержания под стражей, напомнил суду о том, что до задержания Игорь Нехаенко длительное время скрывался и не имел легальных источников доходов. Кроме того, по мнению следователя, господин Нехаенко, имея опыт работы в органах внутренних дел и сведения о методах работы правоохранительных органов, может продолжить заниматься преступной деятельностью. В рамках расследования планируется ознакомление обвиняемого и его защитника с результатами экспертиз, а затем — ознакомление с материалами дела, объем которого превышает 100 томов. Суд, изучив доводы сторон, согласился с мнением СКР о необходимости продления срока содержания Игоря Нехаенко под стражей, так как «фактическое окончание предварительного следствия, вопреки доводам стороны защиты, не свидетельствует о том, что обвиняемый, находясь на свободе, не будет препятствовать расследованию», говорится в постановлении Басманного райсуда.

Как ранее писал “Ъ”, бывший депутат заксобрания Краснодарского края, бизнесмен Сергей Зиринов и люди из его близкого окружения были арестованы весной 2013 года, вскоре после покушения на атамана казачьего общества Анапы Николая Нестеренко, при котором был убит водитель последнего. Суд признал Сергея Зиринова организатором этого преступления, а также еще трех убийств — владельца новороссийского магазина «Товары для детей» Салмана Набиева, гендиректора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной. Вместе с Сергеем Зириновым были осуждены его сообщники Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров. Один из предполагаемых организаторов банды, Амбарцум Эйриян, до сих пор находится в розыске. Еще один фигурант дела, Амар Сулоев, скончался во время следствия.

Анна Перова, Краснодар